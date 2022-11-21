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Gündem CHP'li emekli Amiral'den Demirtaş ve HDP güzellemesi
Gündem

CHP'li emekli Amiral'den Demirtaş ve HDP güzellemesi

Terör örgütü PKK/YPG'ye düzenlenen operasyonu yorumlayan CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, Demirtaş ve HDP'ye övgüler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 22:04:00 -
CHP'li emekli Amiral'den Demirtaş ve HDP güzellemesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu 'Pençe-Kılıç' operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'ı överek bir skandala imza attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu 'Pençe-Kılıç' harekatında şimdiye dek 89 hedef imha edildi. Terör yuvalarının yerle bir edildiği operasyonlar devam ederken Halk TV yayınına katılan CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi. Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu ileri süren Ertürk, hükümeti hedef alarak "Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor." dedi.

Demirtaş ve HDP'yi övdü

Ertürk şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. Selahattin Demirtaş niye şans Türkiye için? HDP'nin Türkiye'nin partisi olma yolunda ciddi hamleler yaptı. Bundan sonra da yapabilir bunun emarelerini görüyorum. Şimdi zaten biz halk olarak ne istiyoruz? HDP istiyoruz ki Türkiye'nin partisi olsun.

İktidarı hedef aldı

Tabii ki Selahattin Demirtaş'a HDP'nin yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor ama biz de düşüyor. Bakınız biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye'nin partisi olma yolunda adım atsınlar. Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor. Niçin? Çünkü bugün Kürt oyları üzerinde belirleyici olan Selahattin Demirtaş.

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