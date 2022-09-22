  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özgür Demirtaş bu kez 'Çok güzel adım' diyerek AK Parti'yi tebrik etti! Kafasına taş düştü herhalde

Çin lideri Şi'den orduya 'Savaşa hazır olun' talimatı! Hedef neresi?

Macron'un düştüğü hale bak! Boş koltuklara ses yükseltti...

CHP’li belediyede 'Zimmet' çetesi

Ülkeler satmamak için birbirinden saklıyor! Dünya peşindeydi ve Türkiye üretti

Kaza geçiren Acun Ilıcalı'dan haber var

Rusya'dan dünyayı endişelendiren nükleer silah açıklaması

Altın için son uyarı İslam Memiş'ten! 'Altın topluyorlar' diyerek uyardı: Operasyon çekilecek

Sancar silahlı insansız deniz aracı ilk kez görücüye çıktı

İşin gücün yok mu senin Zort Partisi'nin Japonyalı lideri! Yalanmatik Gladiocu suçu sığınmacılara attı, gerçek yine başka çıktı
Gündem CHP'li Ekrem, Tunç Soyer'den 8 milyon lira alan Tarkan'ı sahneye çıkartacak! İBB'den kaç lira alacak?
Gündem

CHP'li Ekrem, Tunç Soyer'den 8 milyon lira alan Tarkan'ı sahneye çıkartacak! İBB'den kaç lira alacak?

Tarkan'ın İzmir'deki halk konseri için CHP'li Tunç Soyer'den 8 milyon lira aldığını ortaya çıkartan Sabah gazetesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da 29 Ekim için Tarkan'a konser teklifinde bulunduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 19:40:00 - 2022-09-22 19:54:15
CHP'li Ekrem, Tunç Soyer'den 8 milyon lira alan Tarkan'ı sahneye çıkartacak! İBB'den kaç lira alacak?

 Yeniakit.com.tr 

İzmir'in Kurtuluşu etkinliğinde sahne aldığı konser için CHP'li Tunç Soyer'den 8 milyon lira aldığı öğrenilen Tarkan'ın, 29 Ekim'de de İstanbul'da sahneye çıkacağı iddia edildi.

Tarkan'ın ücretsiz halk konseri için aldığı astronomik rakamı ortaya çıkartan Sabah gazetesinden Ömer Karahan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 29 Ekim konseri için Tarkan'a teklifte bulunduğunu yazdı.

CHP'li belediyeler, söğüşlenmeye doymuyor!

Sabah gazetesinin Günaydın ekinde yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tunç Soyer, Tarkan'la anlaşmıştı.

Önce "Tarkan yüce gönüllülük etti, tek kuruş istemiyor" diyen Soyer, iki gün sonra "Sadece kaşe ücreti alacak" diye kıvırmıştı. Ancak Günaydın işin peşini bırakmamış ve Tarkan'ın konser için 8 milyon lira aldığını ortaya çıkarmıştı.

Kasalar Tarkan'a teslim

Ancak bu fahiş ücret, hizmet yerine şovu seven CHP'li belediyeler tarafından çok astronomik bulunmamışa benziyor. İddialara göre Tarkan için bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi devrede!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23