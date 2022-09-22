CHP'li Ekrem, Tunç Soyer'den 8 milyon lira alan Tarkan'ı sahneye çıkartacak! İBB'den kaç lira alacak?

Yeniakit.com.tr

İzmir'in Kurtuluşu etkinliğinde sahne aldığı konser için CHP'li Tunç Soyer'den 8 milyon lira aldığı öğrenilen Tarkan'ın, 29 Ekim'de de İstanbul'da sahneye çıkacağı iddia edildi.

Tarkan'ın ücretsiz halk konseri için aldığı astronomik rakamı ortaya çıkartan Sabah gazetesinden Ömer Karahan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 29 Ekim konseri için Tarkan'a teklifte bulunduğunu yazdı.

CHP'li belediyeler, söğüşlenmeye doymuyor!

Sabah gazetesinin Günaydın ekinde yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tunç Soyer, Tarkan'la anlaşmıştı.

Önce "Tarkan yüce gönüllülük etti, tek kuruş istemiyor" diyen Soyer, iki gün sonra "Sadece kaşe ücreti alacak" diye kıvırmıştı. Ancak Günaydın işin peşini bırakmamış ve Tarkan'ın konser için 8 milyon lira aldığını ortaya çıkarmıştı.

Kasalar Tarkan'a teslim

Ancak bu fahiş ücret, hizmet yerine şovu seven CHP'li belediyeler tarafından çok astronomik bulunmamışa benziyor. İddialara göre Tarkan için bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi devrede!