CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kabusu oldu: Yakında yine yazacağım!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne CHP’nin yönetime geçmesiyle birlikte büyük bir işçi kıyımı yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden önce hiçbir şekilde işçi çıkarımı olmayacağını söylemesine rağmen, yönetime geçmesinin ardından binlerce çalışan haksız bir şekilde işten çıkarıldı. CHP’nin ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ diyerek verdiği ‘namus sözü’ de bu şekilde havada kalmış oldu.

CHP'li İBB'de işçi kıyımı

Uzun yıllar emek verdikleri işlerinden edilen çalışanların bir kısmı gerekçe olmadan bir kısmı da haksız gerekçe ile işten çıkarıldı. Seçimden önce büyük vaatlerle seçmenin gözünü boyayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, işçilerin tazminatlarını dahi vermedi.

Öte yandan İBB çalışanları fişlenerek hukuksuz bir uygulama da hala devam ediyor.

İşten çıkarılan vatandaşlar haklarını arıyor

CHP’li İBB’nin tazminat vermeden gerekçesiz bir şekilde işten çıkararak mağdur ettiği çalışanlar ise hukuk yollarına başvuruyor. Haksız bir şekilde işten çıkarımı yargıya taşıyan işçiler haklarını almaya başladı. Yapılan haksızlıklar sosyal medyada da gün yüzüne çıkıyor.

Bir çalışan daha İmamoğlu'ndan hakkını aldı

Ekrem İmamoğlu’nun mağdur ettiği işçileri savunan Avukat Fatih Danalıoğlu, CHP'li İBB'ye karşı bir zafer daha kazandıklarını açıkladı. Her kazanılan dosyayı sosyal medya hesabından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek paylaşan Danalıoğlu şu paylaşımı yaptı: