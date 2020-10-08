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Gündem CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu rezil eden Kadıköy videosu!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu rezil eden Kadıköy videosu!

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış Kadıköy ve bazı bölgelerde sele neden oldu. Kadıköy'de yaşanan sel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'de yaptığı çalışmalarının paylaşıldığı 'seli bitirdik' videolarını akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:12:00 - 2020-10-09 00:10:51

İstanbul’da beklenen yağmur etkisini gösterdi. Kadıköy’de de şiddetli yağış etkili olurken, bazı yollar yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Araçlar, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte zorluk çekerken vatandaşlar selden yürüyemedi.

Kadıköy'de bugün meydana gelen sel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoyu akıllara getirdi. İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda İstanbul'da bazı noktalarda meydana gelen sel manzaraları eleştirildi. Videonun devamında  Ekrem İmamoğlu'nun yıllardır süren sel sorununu çözdüğü vurgusu yapıldı.

KADIKÖY'DE SELDEN DOLAYI ARAÇLAR ZORLUK YAŞADI

İmamoğlu: Su baskınları kader değil, ihmaldi

Özellikle Kadıköy'de meydana gelen sel için uzun süredir çalışmalar yapıldığını ve sorunun giderildiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu'nu bugün Kadıköy'de meydana gelen sel yalanladı.

Kalıcı çözümler getireceği vurgusunu da yapan İmamoğlu, "Su baskınları kader değil, ihmaldi. İstanbul’da kentin en önemli noktalarında kısa sürede yaptığımız çalışmalarla bu sorunu çözdük." ifadelerini kullanmıştı.

                                                                                                                                     İBB'nin sel sorunlarını çözdüğünü söylediği video

                                                                                                                                         İmamoğlu, Eminönü'ndeki selde 'Bugünü kurtardık yarın nasıl idare ederiz değil, tamamını çözmek adına çalışacağız' demişti.

                                                                                                                           Bugün yağan yağmurda Kadıköy'de sel meydana geldi.

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Yorumlar

Aziz Metin

Her hangi bir şeyi kader dışında bilmek, (Kamer suresi 49.ayet) küfürdür.  
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Melih

Hiç hoş bir haber tarzı vede eleştiri tarzı değil.  
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