CHP’Lİ Ekrem İmamoğlu’na T3 vakfı tepkisi: İmamoğlu adamsa gerçekleri anlatsın

Oğuzhan Gültekin Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın Selçuk Bayraktar’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfı’na ilişkin ortaya atılan yalanlara ilişkin sessiz kalması tepkilere neden oldu. Son zamanlarda gerek AK Parti’ye karşı gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı ciddi saldırılar olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, şunları dile getirdi:

Ağbaba kıvırdı

“Hadlerini o kadar aştılar ki merhum Adnan Menderes’in idam edilişi ile ilgili fotoğrafları göstererek darbe söylemlerinde bulunuyorlar. Türkiye ne zaman kendi ayakları üzerinde doğrulsa bu tür tehditlerle, anti demokratik olaylarla karşı karşıya kalıyor. Şimdi, Türkiye özellikle savunma sanayi noktasında çok ciddi bir yol aldı. Bildiğiniz gibi salgın döneminde 15 gün içerisinde solunum cihazı üretmeyi başardık. Ürettiğimiz cihazları da yurtdışına ihraç etmeye başladık. Bütün bunlar Veli Ağbaba gibi çevreleri rahatsız etti ki bu tür karalama kampanyalarına başladılar. Selçuk Bayraktar, Ağbaba’nın bu iftiralarına ilişkin gerekli açıklamaları yaptı. Menfaat sağlamadıklarını, hevesli gençlerimize eğitim verdiklerini anlattı. Seçimden sonra İmamoğlu ile görüştüklerini söyledi. Ancak Ağbaba’nın bu iftirası tutmayınca cümlelerini değiştirdi. Konuyla alakalı mahkeme süreci başlayınca yine kıvırdı. Sayın İmamoğlu artık adam gibi çıkıp bir duruş sergilemesi gerekiyor. Biraz adamlığı varsa çıksın kamuoyunu bilgilendirsin. Bayraktar haklıdır ya da haksızdır desin. İmamoğlu’nun vatandaşlara bir özür borcu vardır. Kamuoyu İmamoğlu’ndan bunu bekliyor. Yoksa bu millet onun da hesabını soracaktır.”

Selçuk Bayraktar’ın bu ülke için ayrı bir değer olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da, şunları ifade etti:

Selçuk Bayraktar yalnız değil

“Selçuk Bayraktar bu ülkeye çok büyük hizmetler etmiştir. İHA’ları, SİHA’ları terörü bitme noktasına getirmiştir. Salgın sürecinde 15 günde solunum cihazı üretilmesinde öncü olmuştur. Bu başarılar hafife alınamaz. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklama yapmamasında siyasi bir amaç vardır. İmamoğlu seçim dönemdeki İmamoğlu değil. Bu kötü gidişe bir dur denmesi için bir açıklama yapılması gerekiyor. Kimi desteklediği önemli değil. Doğruyu söylemesi yeterli. Bir Selçuk Bayraktar kolay yetişmiyor. Selçuk Bayraktar gençlerimizin ufkunu genişletmek için çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Bu tür iftiralarla hem gençlerimizin hem de Bayraktar’ın önünü kesmek istiyorlar. Selçuk Bayraktar asla yalnız değildir. Milletimiz onu yalnız bırakmamıştır.”