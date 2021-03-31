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Gündem CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul’u konuşmak için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu istediği kanalda tartışmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 19:10:00 -
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul’u konuşmak için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu istediği kanalda tartışmaya davet etti.

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel bir televizyon kanalındaki programda kendisine yönelik söylemlerine Twitter üzerinden karşılık verdi. Göksu'nun kendisine iddia ettiği haksızlıkların hesabını aile fertlerine bile veremeyeceğini ileri süren İmamoğlu, “Allah herkese Tevfik Göksu gibi Grup Başkanvekili versin. Siyaseten memnunum, İstanbul için mutsuzum" demişti.

"Kanalı siz belirleyin, İstanbul'u konuşalım"

Göksu da bu söylemleri üzerine İmamoğlu’nu, bir televizyon kanalında İstanbul adına konuşmak için yayına davet etti. Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mecliste sorduğumuz sorulara cevap veremeyen İBB Başkanı, yandaş bir kanalda, yandaş gazetecileriyle dedikodumu yapmış. Eğer Sayın Başkanın yüreği yetiyorsa ve İstanbul adına söyleyecek sözü varsa, kendi belirleyeceği kanalda oturup İstanbul'u konuşalım” ifadelerini kullandı.

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