CHP'li Edirne Belediyesi'nden pişkin savunma: Allah'ın takdiri!

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Yağışın şiddetine göre makul süre geçtikten sonra orada hala su varsa, birikmişse, gitmiyorsa bir yere amenna... Ama şakır şakır yağmur yağarken bir taraftan da 'Ne olacak bu sular?' derseniz, hiç kimse kusura bakmasın yani Cenabı Allah'ın da bir takdiri var." dedi.

Gürkan, Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, son bir aydır sağanak yağışlarla ilgili çok sayıda meteorolojik uyarı geldiğini söyledi.

Edirne'de de dün kısa süreli aşırı yağışın gerçekleştiğini belirten Gürkan, belediye ekiplerinin gelen şikayetleri en kısa sürede değerlendirerek çözüm bulduğunu ifade etti.

Sosyal medyada yağışlarla ilgili çeşitli eleştirilerin olduğunu anlatan ve bunların çıktısını alarak gösteren Gürkan, şunları kaydetti:

"Yağışın şiddetine göre belli, makul süre geçtikten sonra orada hala su varsa, birikmişse, gitmiyorsa bir yere amenna... Ama şakır şakır yağmur yağarken bir taraftan da 'Ne olacak bu sular?' derseniz, hiç kimse kusura bakmasın yani Cenabı Allah'ın da bir takdiri var. Bir yağmur dursun. Her yeri biz istiyoruz asfalt olsun, kilit parke taşı olsun. İmar alanlarında her metrekareyi kullanalım, hiç yeşil alan kalmasın, toprak kalmasın ama yağan yağmur daha yağış halindeyken yer altına gitsin. Dünyada böyle bir şehir yok.

Bir başka fotoğrafta da 'Burası meşhur Sadık Ahmet Caddesi'nin yan sokaklarından birisi, Yüksel Yeşil'in önüne giden sokak. 25 dakikadır buradayım, sandal hala gelmedi, ben böyle rezillik görmedim.' Burada kaç santimetre su var sizce? 3 ya da 4 santim su var, 'Sandal hala gelmedi.' yorumu yapılıyor. Yine şu kaldırım 8-10 santimetre yüksekliği, 'Yine altyapısızlıkta ölmeye ramak kala bir durum.' diye yorum yapılıyor."

Haklı eleştiriye her zaman açık olduklarını, vatandaşın mağdur olduğu konuları en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını aktaran Gürkan, yerel seçimler olsa dahi altyapı çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Gürkan, diğer illerde sağanak sonrası gerçekleşen su baskınlarına ilişkin fotoğrafları da gazetecilere gösterdi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Gürkan, kentteki başıboş atlardan Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün sorumlu olduğunu savundu. Pazarcılarla görüştüğünü de dile getiren Gürkan, Esentepe bölgesindeki Kavgaz mevkisine Edirne'nin en büyük pazarını kurmak için çalışmalar başlatacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Gürkan, Trakya'da nükleer ve termik santral yapılmaması için yasal mücadele vereceklerini anlattı.

CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ERDİN BİRCAN'IN BEYİN BEYİN KANAMASI GEÇİRMESİ

Belediye Başkanı Gürkan, üzücü bir haber öğrendiğini belirterek, "Milletvekilimiz Erdin Bircan dün bir çalışma için Iğdır'a gitmişti. Iğdır'da bugün bir beyin kanaması geçirmiş ve ameliyata alınmış. Ameliyatı devam ediyormuş. Şimdi konuyla ilgili görüşeceğim ona göre hareket ederim, muhtemelen yanına giderim." diye konuştu.