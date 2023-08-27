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Gündem CHP'li densiz bir vekilden Erdoğan'a ağıza alınmayacak sözler
Gündem

CHP'li densiz bir vekilden Erdoğan'a ağıza alınmayacak sözler

Yeniakit Publisher
2023-08-27 10:25:00 -

CHP İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mahir Polat, partisinin bugün Dikili ilçe kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mahir Polat, partisinin Dikili ilçe kongresinde, “Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adamın montaj kasetleriyle meydanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yürüdüğünü gördük” dedi.

 

Türkiye’nin otoriter bir rejimle idare olunduğunu söyleyen milletvekili otoriter bir rejimde Cumhurbaşkanına “Ahlaksız” ifadesi kullanamayacağını hiç aklına getirmedi.

Cumhurbaşkanımıza “Ahlaksız” yakıştırması yapan Polat özetle şunları söyledi.

“Bir seçim atlattık. Şöyle geriye doğru seçimle ilgili ben birkaç değerlendirme yapmak isterim. Türkiye otoriter bir rejim idaresinde yönetiliyor. Bu rejim içerisinde ittifak siyasetleri olmazsa olmaz siyaset haline geldi. Atatürk Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği bir öğretmenin evladıyım ve öyle yetiştim. Bunları söylemek benim için biraz sıkıntılı ama bizim Cumhuriyetimizde cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adamın montaj kasetleriyle meydanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yürüdüğünü gördük. Bunlar da tabii bir karşılık buldu. O karşılıkların sonucunda seçimi maalesef kazanamadık.”
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