CHP'li densiz bir vekilden Erdoğan'a ağıza alınmayacak sözler

CHP İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mahir Polat, partisinin Dikili ilçe kongresinde, “Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adamın montaj kasetleriyle meydanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yürüdüğünü gördük” dedi.

Türkiye’nin otoriter bir rejimle idare olunduğunu söyleyen milletvekili otoriter bir rejimde Cumhurbaşkanına “Ahlaksız” ifadesi kullanamayacağını hiç aklına getirmedi.

Cumhurbaşkanımıza “Ahlaksız” yakıştırması yapan Polat özetle şunları söyledi.

“Bir seçim atlattık. Şöyle geriye doğru seçimle ilgili ben birkaç değerlendirme yapmak isterim. Türkiye otoriter bir rejim idaresinde yönetiliyor. Bu rejim içerisinde ittifak siyasetleri olmazsa olmaz siyaset haline geldi. Atatürk Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği bir öğretmenin evladıyım ve öyle yetiştim. Bunları söylemek benim için biraz sıkıntılı ama bizim Cumhuriyetimizde cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adamın montaj kasetleriyle meydanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yürüdüğünü gördük. Bunlar da tabii bir karşılık buldu. O karşılıkların sonucunda seçimi maalesef kazanamadık.”

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