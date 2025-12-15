  • İSTANBUL
CHP'li delegenin vefat eden Durbay paylaşımı CHP'lileri kızdırdı: Üzüntüden öldü! Özgür Özel masum değil!
CHP'li delegenin vefat eden Durbay paylaşımı CHP’lileri kızdırdı: Üzüntüden öldü! Özgür Özel masum değil!

CHP'li delegenin vefat eden Durbay paylaşımı CHP’lileri kızdırdı: Üzüntüden öldü! Özgür Özel masum değil!

Şaibe nedeniyle İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in listesinde yer aldığı gerekçesiyle CHP'den 24 Ekim’de ihraç edilen Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik’in tedavi gördüğü hastanede kolon kanseri nedeniyle vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili paylaşımını CHP’lileri kızdırdı. Durbay ile Özgür Özel’in yasak ilişki iddialarını ima eden Çelik, “Durbay'ın hayatını kaybetmesine neden olanın üzüntü olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam, Özgür Özel, senin bu ölümde masum olduğunu zannetmiyorum" paylaşımını tepkiler üzerine sildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü şehir hastanesinde yaşamını yitirdi. 12 gündür yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlanan Durbay’ın vefatının ardından CHP’li delegenin sosyal medya paylaşımı CHP’lileri kızdırdı.

İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in listesinde yer alan ve 24 Ekim'de de, CHP tüzüğünün 68/1-b maddesinde belirtilen 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla partiden ihraç edilen Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik, Durbay'ın ölümünü CHP lideri Özgür Özel ile ilişkilendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL MASUM DEĞİL

Çelik Türkçe hataları ile dolu paylaşımında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın amansız hastalığa yakalanıp, hayatını kaybetmesine neden olan üzüntü olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam, Özgür Özel, senin Gülşah Başkanımızın ölümünde masum olduğunu zannetmiyorum" ifadelerini kullandı. 

Çelik gelen tepkilerin ardından paylaşımını silerken; gönderisinin altına binlerce tepki geldi.

Bazı kullanıcılar Çelik'in sildiği gönderiyi paylaşarak, "neden sildin?" sorusunu yöneltti. 

Bir sosyal medya kullanıcısına cevap veren Çelik, "Hala aynı düşüncedeyim" ifadelerini kullandı.

 

2
Yorumlar

Okur

Bu aziz millet chp ye katlanmak zorunda değil kapatılsın.

Kemal kılıçdaroğlu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
