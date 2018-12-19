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CHP'li Çelebi Bakan Akar'ı yalanlayamadı! Şov yaptı

Dün TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP'li Özgür Özel'in tartışmaları esnasında Akar'ın şahit gösterdiği CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Akar'ın söylediklerini yalanlayamayınca şov yaptı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:00

“Balyoz Soruşturması” ve sonrasında yaşananlar TBMM’de önceki gün yapılan Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri sırasında yeniden gündeme geldi. Tartışmalar sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında gergin anlar yaşandı.

'Hasdal'dan çıkmadım'

Tansiyonun yükseldiği ve karşılıklı açıklamaların yapıldığı tartışmada Bakan Akar “Hasdal’daki arkadaşlarını ziyaret etmedi diyenler! Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır! Bakın orada sizin milletvekiliniz Mehmet Ali oturuyor. Mehmet Ali kaç kere ziyarete geldim! Hasdal’dan çıkmadım! arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım” dedi.

Yalanlayamayınca şov yaptı

Bakan Akar’ın açıklamalarına şahit gösterdiği CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise Akar’a sosyal medya hesabı açıklamalarda bulundu. Birkaç saat arayla iki mesaj yayınlayan Çelebi, Bakan Akar'ın sözlerini yalanlayamayınca açıklamalarına şov yaparak devam etti.

Çelebi mesajında, “Sayın Bakan esir düşmüş subaylarını 3.Kolordu Komutanı iken kendisine bağlı Hasdal Cezaevinde , Kara Kuvvetleri Komutanı iken Mamak Askeri Cezaevinde ziyaret etmiştir. Subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil. Görev mahali dışında Sayın Bakan Silivri, Hadımköy, Sincan, Maltepe, Şirinyer zindanlarında esir edilen silah arkadaşlarını ziyaret etmemiştir. Kumpas şehitleri Cem Çakmak, Ali Tatar ve Murat Özenalp’in cenazelerinde bulunmamıştır.” ifadelerini kullandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:00
  1. İzmir
  2. CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel
  3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM10 dk önce
    Cenazeye gideydide yuhalayıp rezillik çıkartsaydınız dimi! Esir olmuşlarmış, lafa bak bu kafayla bakarsak türkiyede hapis yatan herkes Türk devleti bizi esir etti diye gitsin sağa sola şikayet etsin. Memleketin nasıl bir tehlike atlattığını bu karaktersizler bilmiyorlar mı? Domuz gibi biliyorlar çünkü FETÖ denen şerefsiz örgütün ne olduğunu ondan tokat yiyenler elbetteki en iyi bilmesi gerekenler. Bunlarda zerre kadar karakter gurur onur olsaSTV si Zaman ı Bankasyası kapatılırken ordan oraya koşuşturan CHP li VEKİLLERLECHP de siyaset yapmaz tam aksine CHP den bu yaptıklarının hesabını sorarlardı. Şimdi kalkmışlar ajitasyon yapıyorlar. Ulan HDP ile ortak seçime giren partide siyaset yapıyorsunuz, Selahattin Demirtaşa özgürlük isteyen adamlarla aynı sıralarda oturuyorsunuz sonrada kalkıp Atatürkten devletten milletten ahkam kesiyorsunuz. Sizde hiç mi utanma yok karakter yok ar yok namus yok!
  • DURAN DEMİR DURAN DEMİR 11 dk önce
    Akar daha bunları anlamamış bunlarda her yol var bunlar adam yerine konuptaşahit tutulurmu
  • ahmetahmet15 dk önce
    Subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil. NOKTA... ne güzel demiş...
  • dadaşdadaş20 dk önce
    Paşam bunlarla ne muhatap oluyorsun bunlar hdp nin yedek lastiği millet artık uyandı kimin ne ...olduğunu biliyor.
  • Turan Turan 22 dk önce
    Kimin şov yaptığı ortada!

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