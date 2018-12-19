CHP'li Çelebi Bakan Akar'ı yalanlayamadı! Şov yaptı

“Balyoz Soruşturması” ve sonrasında yaşananlar TBMM’de önceki gün yapılan Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri sırasında yeniden gündeme geldi. Tartışmalar sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında gergin anlar yaşandı.

'Hasdal'dan çıkmadım'

Tansiyonun yükseldiği ve karşılıklı açıklamaların yapıldığı tartışmada Bakan Akar “Hasdal’daki arkadaşlarını ziyaret etmedi diyenler! Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır! Bakın orada sizin milletvekiliniz Mehmet Ali oturuyor. Mehmet Ali kaç kere ziyarete geldim! Hasdal’dan çıkmadım! arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım” dedi.

Yalanlayamayınca şov yaptı

Bakan Akar’ın açıklamalarına şahit gösterdiği CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise Akar’a sosyal medya hesabı açıklamalarda bulundu. Birkaç saat arayla iki mesaj yayınlayan Çelebi, Bakan Akar'ın sözlerini yalanlayamayınca açıklamalarına şov yaparak devam etti.



Çelebi mesajında, “Sayın Bakan esir düşmüş subaylarını 3.Kolordu Komutanı iken kendisine bağlı Hasdal Cezaevinde , Kara Kuvvetleri Komutanı iken Mamak Askeri Cezaevinde ziyaret etmiştir. Subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil. Görev mahali dışında Sayın Bakan Silivri, Hadımköy, Sincan, Maltepe, Şirinyer zindanlarında esir edilen silah arkadaşlarını ziyaret etmemiştir. Kumpas şehitleri Cem Çakmak, Ali Tatar ve Murat Özenalp’in cenazelerinde bulunmamıştır.” ifadelerini kullandı.



