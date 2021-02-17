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Siyaset CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun 'istismar siyaseti' elinde patladı
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun 'istismar siyaseti' elinde patladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen Birgün, Yurt ve Duvar gibi medya organlarının Zeytinburnu'ndaki intihar olayına ilişkin ortaya attıkları 'yoksulluk' iddiası AK Partili Murat Çiçek tarafından yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 00:47:00 -
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun 'istismar siyaseti' elinde patladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’ye yakınlığıyla bilinen medyanın, Zeytinburnu’nda yaşanan intihar vakasının, geçim sıkıntısı yüzünden gerçekleştiğine dair iddialarına AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Murat Çiçek, yalanlama getirdi.

İntihar olayını siyaset malzemesi yaptı

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan ve 1,5 yaşlarında bir çocukları bulunan Elvan ve Enver Demir çifti, geçtiğimiz hafta, intihar ederek yaşamına son vermişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Yokluk, yoksulluk, açlık yok diyenler! Bugün İstanbul'da Zeytinburnu ilçemizde 25'li yaşlarda karı koca ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını komşuya bırakarak intihar etti, cenazeleri Batman'a yola çıktı Ufacık çocuğa mı yanalım, göçüp giden gencecik insanlara mı?" paylaşımında bulundu.

Birgün, Yurt ve Duvar gibi medya organları da genç çiftin yoksulluktan intihar ettiğini öne süren yayınlarda bulunmuştu.

Aileyle görüşen AK Partili Çiçek'ten yalanlama

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Murat Çiçek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaftancıoğlu'nu yalanladı. Çiçek, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da intihar eden Batmanlı çiftin ailesi ile görüşüp taziye dileklerimizi ilettik. Allah ailelerine sabırlar versin. Allah bu acı olayı siyasete alet eden Canan Kaftancıoğlu'nu da ıslah etsin." ifadelerini kullandı.

"İntihar sebebi yokluk ve açlık değildir"

AK Partili Çiçek, şunları kaydetti:

"Ortada gencecik iki kardeşimizin elim bir şekilde vefatı söz konusu olduğu için, ailelerine saygı adına şu kadarıyla yetineyim. İntihar sebebi yokluk ve açlık değildir. İntihar sebebinin CHP medyası ve Kaftancıoğlu'nun yalanlarıyla hiçbir ilgisi yoktur."

"İstismar siyasetine izin vermeyeceğiz"

CHP'nin sık sık yalan söylediğine dikkat çeken Murat Çiçek, "CHP'nin yalanlarına alıştık. CHP'nin yalanlarını haftalık bülten olarak ifşa etmekten bıktık. Ancak insanlarımızın acıları üzerinden istismar siyaseti yapmalarına izin vermeyeceğiz. Gençlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı dileriz." dedi.

 

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