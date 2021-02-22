CHP'li Canan Kaftancıoğlu'dan hakarete uğrayan Özlem Zengin'e destek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, avukat ve arabulucu Mert Yaşar'ın hakaret ettiği AK Partili Özlem Zengin'e destek paylaşımında bulundu.

Mert Yaşar'dan hakaret

Avukat Mert Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik çirkin ifadeler kullandı. Bu ifadelerin ardından Yaşar'a taraflı tarafsız her kesim tarafından tepki gelirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yaşar'ın kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı.

Partisi taciz ve tecavüz skandallarıyla gündeme gelen ve tüm bu olaylara sessiz kalan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

Canan Kaftancıoğlu'dan Özlem Zengin'e destek

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Öznesi kim olursa olsun nereden gelirse gelsin kadınlara cinsiyetçi saldırılar karşısında amasız, fakatsız tutum sergilemek marifet değil sorumluluktur. Özlem Zengin'in kadına karşı cinsiyetçi ve kadını değersizleştiren ifadeleri de kendisine yapılan cinsiyetçi saldırı da kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Mert Yaşar ne demişti?

Mert Yaşar isimli bir kullanıcı Özlem Zengin için "Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?" tweetini atmıştı.