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Siyaset CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Türk Tabipleri Birliği'ne destek çıktı
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Türk Tabipleri Birliği'ne destek çıktı

Terör örgütü PKK'nın koltuk değneği haline gelen Türk Tabipleri Birliği yönetimine, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan destek geldi. Kaftancıoğlu, PKK elebaşlarından Sakine Cansız öldürüldüğü zaman da taziye mesajı yayınlamıştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:58:00 - 2020-11-21 11:11:07
CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Türk Tabipleri Birliği'ne destek çıktı

Bakırköy Belediyesi, pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına ithafen yapımı tamamlanan Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Kaftancıoğlu'nun gündeminde, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına destekten ziyade, PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığını yaptığı Türk Tabipleri Birliği vardı.

Canan Kaftancıoğlu ise dün yapmış olduğu konuşmada, tam da PKK'ya destek çıkan açıklamaları sebebi ile Türk Tabipleri Birliği yönetimine yapılan eleştirilere karşı, bu meslek odasına desteğini açıkladı.

Canan Kaftancıoğlu, “Üyesi olmaktan onur duyduğum Türk Tabipleri Birliği’ni terörist ilan etmekle ya da aklın ve bilimin önerdiğini görmeden afili bir şekilde birkaç cümle sıralamak sağlık emekçilerinin kahramanlık destanını yok saymaktır. Siyaset kurumunun, devletin, iktidarın ve toplumun bunu düşünmesi lazım.” dedi.

Erdoğan TTB'yi yerin dibine sokmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda "Çözülmesi gereken bir mesele de meslek kuruluşlarının sürdürülemez yapısıdır. TTB başta olmak üzere, terör örgütünden birisini getirip başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar TTB gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor." sözlerini kullanmıştı.

Skandallar zinciri

TTB'nin imza attığı skandalların birkaçı şu şekilde:

- Terör örgütü PYD/YPG'nin sözde üst düzey yöneticileri arasındaki Asya Abdullah'a 2015 yılında "Barış, Dostluk ve Demokrasi" ödülü verdi.

- Terör örgütü PKK'ya yardım yaptıkları gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına arka çıktı.

- PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık kontrollerini yapmak üzere İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığına başvurdu.

- TSK, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurulmasını engellemek için harekât düzenlerken, sınır ötesinden şehit haberleri gelirken "Savaş, halk sağlığı sorunudur" açıklamasıyla operasyonlara karşı çıktı.

- Casusluk suçlamasıyla yargılanan ve bu yüzden firar eden Can Dündar'a destek ziyaretinde bulundu.

- Gezi olaylarında Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camii'ne ayakkabılarıyla giren vandallar için "Onlar suçluysa, biz de suçluyuz. Gezi hekimliği yargılanamaz" dedi.

- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Dr. Abdullah Biroğul, PKK tarafından öldürüldü. PKK'dan tek kelime bahsetmeden olayı kınadı, cinayetinin sorumlusunun ise herkes olduğunu ifade etti.

- Cezaevinde açlık grevine başlayan terör örgütü DHKP-C'liler için destek açıklaması yaparak, "Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır" dedi.

- Barolar Birliğinin çoklu baro sistemine karşı başlattığı "Savunma Yürüyor!" eylemine destek beyanı verdi.

- Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem terörden gözaltına alındı, suçlamaları beklemeden 'Serbest bırakın' açıklaması yaptı..

Kaftancıoğlu'nun sicili kabarık

Her fırsatta devleti hedef alan Kaftancıoğlu'nun terör örgütleriyle yakın teması da dikkatlerden kaçmıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası attığı tweetler halen unutulmayan Kaftancıoğlu, Gezi provokasyonunda da önemli roller üstlenmişti. Aynı zamanda Kaftancıoğlu, PKK elebaşlarından Sakine Cansız'ın öldürülmesinin ardından taziye mesajı yayınlamıştı.

Darbe çığırtkanlığı yapan Canan Kaftancıoğlu'nun sicili kabarık!
Darbe çığırtkanlığı yapan Canan Kaftancıoğlu'nun sicili kabarık!

Siyaset

Darbe çığırtkanlığı yapan Canan Kaftancıoğlu'nun sicili kabarık!

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Yorumlar

bir yanda aklin bilimin sembolu IBNI SINA. HIPOKRAT; diger yandan TTB vs gibi siyasi ideolojik delilik esiri aygitlar

.......
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Yasemin

Bu kadını atın bu ülkeden. Verin eline sevdiği domuzu yesin.
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