CHP'li Canan Kaftancıoğlu oylarımız artıyor dedi TV5 farkında olmadan sözünü çürüttü!

Saadet Partisi’nin televizyon kanalı TV5’e katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin oylarının arttığını söylemesinin hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Oylarımız artmıyorsa sorumlusu biziz’ ifadelerine yer verdiği görsel dalga konusu oldu.

AK Parti'nin oy oranlarını çarpıttı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP ile sıcak temaslarda bulunan Saadet Partisi’nin televizyon kanalı TV5’de kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Kaftancıoğlu, yapılan kamuoyu araştırmalarında hükümetin ülkeyi yönetemediği safsatasını ortaya atarak AK Parti’nin oy oranlarının düştüğünü iddia etti.

Kendi takip ettiği ve yaptırdıkları araştırmalarda; 'Cumhur İttifakı’nın ve AK Parti’nin oylarının düştüğünü söyleyen Kaftancıoğlu asıl bombayı ise ilerleyen dakikalarda patlattı.

Yapılan kamuoyu araştırmalarında CHP’nin oy oranlarının düşük olduğu apaçık ortadayken hatta bizzat kendisinin ‘CHP şu an seçime hazır değil’ açıklamalarına rağmen CHP’nin oyunun arttığını savundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla dumura uğradı

Çözümden çok sorun getiren CHP’nin çözümcül yaklaştığını ifade eden Kaftancıoğlu’nun sözleri ise TV5 tarafından adeta duvara tosladı. Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Oyumuz artmıyorsa sorumlusu biziz” açıklaması ekranlara yansıdı.

Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle çelişen ifadeleriyle ilgili durumu kurtarmak için topu iktidara attı. CHP’nin oylarının artmamasını AK Parti’nin politikalarından kaynaklı olduğunu savundu. Lafın özü Canan eveleyip geveledi!