CHP'li Bülent Tezcan, parti seçmenlerini 'motor'a benzetti! Skandal sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti seçmenleriyle ilgili skandal sözler söyledi.

"İÇTEN YANMALI MOTOR GİBİ..."

Tezcan, "CHP seçmeninin karakteristik özelliğini tanımlayabilir misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Fedakâr bir seçmen. Haklı olarak fedakârlığının karşısında sesi çok çıkan bir seçmen. İçten yanmalı motor gibi tarif ediyorum kendimizi bazen. Enerjiyi buradan da üretiyor olabiliriz. Bu iç iktidar mücadelesi partimizin dağılmaması için bir avantaj ama dış iktidarı elde etmesi konusunda bir dezavantaj."