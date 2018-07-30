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CHP'li Bülent Tezcan, parti seçmenlerini 'motor'a benzetti! Skandal sözler

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP seçmeninin karakteristik özelliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tezcan seçmen kitlesi için, 'içten yanmalı motor' benzetmesini kullandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:35
CHP'li Bülent Tezcan, parti seçmenlerini 'motor'a benzetti! Skandal sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti seçmenleriyle ilgili skandal sözler söyledi. 

"İÇTEN YANMALI MOTOR GİBİ..."

Tezcan, "CHP seçmeninin karakteristik özelliğini tanımlayabilir misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Fedakâr bir seçmen. Haklı olarak fedakârlığının karşısında sesi çok çıkan bir seçmen. İçten yanmalı motor gibi tarif ediyorum kendimizi bazen. Enerjiyi buradan da üretiyor olabiliriz. Bu iç iktidar mücadelesi partimizin dağılmaması için bir avantaj ama dış iktidarı elde etmesi konusunda bir dezavantaj."

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:35
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  5. skandal sözler

YORUM YAZ

  • mustafamustafa1 sa önce
    bugünkü ahmet kekeç yazısında eski chp mv Barış Yarkadaşa atfen Pensilvanyaya gittiğin ve görüştüğün yazıyor Bay Tezcan... acaba içten yanmalı değil de dışarıdan/kıçtan takılan motor benzetmesini de yabana atmamak mı lazım
  • can ugurcan ugur1 sa önce
    cehapeli seçmen alışkındıııııır .........tıpış tıpııış..
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