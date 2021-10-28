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Siyaset CHP’li Buca Belediyesi’ne yolsuzluk baskını: 11 gözaltı
Siyaset

CHP’li Buca Belediyesi’ne yolsuzluk baskını: 11 gözaltı

CHP’li Buca Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" gibi iddialardan haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 15 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 23:06:00 -
CHP’li Buca Belediyesi’ne yolsuzluk baskını: 11 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, elde edilen bilgi ve evraklar ile MASAK ve bilirkişi incelemeleri sonucu, Buca Belediyesinin çöp ve katı atık ihalelerinde, paravan şirketler kullanılarak kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. Bunun üzerine paravan şirketlerin sahipleri, çalışanları ve Buca Belediyesinde görevli personellerin de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler A.K, B.A, B.A, M.T, F.K, B.A, C.Y, C.K, M.K, V.Ö. ve M.F.B'yi gözaltına alan ekipler, A.Y, R.K, Ö.G.İ. ve Y.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

CHP’li Başkan, masum ilan etti

CHP’li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, makamında gazetecilere, “Sabah saatlerinde, belediye çalışanı bazı mesai arkadaşlarımıza bir gözaltı işlemi yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyoruz. Soruşturmanın selameti açısından da daha fazla yorum yapmam çok doğru olmaz. Ben, bütün arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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