Gündem CHP’li Bozbey 10 milyon dolara el sıkışmış
CHP’li Bozbey 10 milyon dolara el sıkışmış

CHP'li Bozbey 10 milyon dolara el sıkışmış

CHP’li belediyelerin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, Nilüfer Belediye Başkanı olduğu dönemde, makam odasında pazarlık yaparak, Emek 22 sitesi ile ilgili imar değişikliği karşılığında 10 milyon dolar aldığı iddia edildi.

CHP’li belediyelerin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında yeni rezaletler ortaya çıkıyor. Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve suç örgütünün halkın oyları ile seçildiği makam odasını adeta bir ‘emlak ofisi’ne çevirmiş. ‘Bizim için en değerli makam halkın yanıdır’ diyen Bozbey’in, halkın sorunlarını görmezden gelip makam odasında emlak pazarlığı yapması tepkiye yol açtı. Mülkiye Başmüfettişinin hazırladığı ön raporda, Kutludeniz İnşaat Ltd. Şirketine ortak olarak katıldığını ifade eden Erdal Aydın, 1384 ada 2 parsel de bulunan Emek 22 Sitesi için dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in makam odasında emsal bedel artışı için yaptıkları pazarlığı anlattı. Aydın, 2018 yılında Bozbey’in yakını olduğu bilinen Hüseyin Gür’ün aracılığı Bozbey’i ziyaret ettiklerini ifade etti.

 

Erdal Aydın, ortağı Sırrı Aydın ve aracı Gür’ün makam odasında Bozbey’e, “Mevcut emsal 340-345 daire çıkarıyor. Dolayısıyla bu emsal kurtarmıyor” dediğini aktardı. Bunun üzerine Bozbey’in, “Elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz” dediğini söyledi. Toplantı bittikten sonra aracı Gür ile Bozbey baş başa bir görüşme daha gerçekleştirmiş. Aydın yapılan tüm bu görüşmelerin ardından 12 yapı ruhsatından oluşan proje için her ruhsat başına 1000 metrekare ek emsal aldıklarını aktardı. Erdal Aydın, yapılan tüm bu pazarlıkların karşılığında aracı olan Gür’ün inşaat firması ortaklarından kendisi için 3 daire, Bozbey ve yardımcısı Erdem içinde 15 milyon dolar talep ettiğini söyledi. Daha sonra yapılan pazarlıklarla 10 milyon dolar karşılığı Bozbey ve Erdem’e verilmek üzere anlaştıklarını sözlerine ekledi.

Zikredilen miktar dudak uçuklattı: Mustafa Bozbey büyük götürmüş!
+90 (553) 313 94 23