İşte dünyanın en kısa uçuşu: Oturmaya vakit bulamıyorlar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İskoçya'nın iki adası arasında geçekleşen uçak yolcuğu sadece 90 saniye sürmesiyle dünyanın en kısa yolcuğu olarak biliniyor.

Uçuş öncesi saatler süren bekleyişlere alışkınsanız bu haber sizi şaşırtacak. İskoçya’da iki ada arasında yapılan bir uçuş, sadece 90 saniyede tamamlanarak dünyanın en kısa uçuşu olarak kayıtlara geçiyor.

Loganair tarafından gerçekleştirilen sefer, Westray ile Papa Westray arasında yapılıyor. Yaklaşık 2,7 kilometrelik mesafeyi kapsayan uçuşun havada kalış süresi ise çoğu zaman sadece 1 dakika.

SADECE YOLCULUK DEĞİL, HAYAT HATTI Kuzey İskoçya’daki Orkney Adaları içinde yer alan bu hat, yalnızca turistik değil aynı zamanda hayati bir rol üstleniyor. Özellikle öğrenciler, öğretmenler ve sağlık ekipleri tarafından sıkça kullanılıyor. 90 kişilik nüfusa sahip Papa Westray’e acil ulaşım için kritik bir bağlantı sağlıyor.

53 SANİYELİK REKOR VAR 1967’den bu yana hizmet veren hatta kullanılan küçük uçaklar 10 yolcu kapasitesine sahip. Bu rotada en dikkat çeken detaylardan biri ise rekor süresi: Deneyimli pilot Stuart Linklater, uçuşu sadece 53 saniyede tamamlayarak kırılması zor bir rekora imza attı./ kaynak: mynet.com

