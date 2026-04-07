Kültür Sanat
7
Yeniakit Publisher
Bakan Ersoy duyurdu: Osmaniye'ye 678,8 milyon liralık dev yatırım
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bakan Ersoy duyurdu: Osmaniye'ye 678,8 milyon liralık dev yatırım

Osmaniye, kültür varlıklarının korunmasından turizm altyapısına, dijital tanıtımdan sürdürülebilir turizme kadar geniş bir alanda yürütülen yatırımlarla yeni bir eşiğe taşınıyor. 2026 yılı fiyatlarıyla 678,8 milyon liraya ulaşan yatırımlar, kentin turizmde yükselen konumunu somut verilerle ortaya koyarken konaklama kapasitesindeki artış, uluslararası tanıtım faaliyetleri ve kültür merkezleriyle desteklenen bu süreç, Osmaniye’yi bölgesel bir cazibe merkezine dönüştürme hedefini güçlendiriyor. Bakan Ersoy, Osmaniye için attıkları her adımın, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna atılmış güçlü bir adımdır olduğunu vurguladı.

Kültür ve turizm yatırımlarıyla dikkat çeken Osmaniye’de, şehrin potansiyelini güçlendiren çalışmalar yeni bir aşamaya taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmaniye programı kapsamında Valilikte basın açıklaması yaparak kentin turizmde yükselen konumuna ve yürütülen yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Osmaniye Valiliği’nde il koordinasyon toplantısına da katılan Ersoy, kentin turizm master planının oluşturularak hızlıca hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile makamında bir araya gelen Ersoy’un programlarına Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu da eşlik etti. “Gözünüz Gibi Koruyun” Talimatı: Osmaniye’ye Özel Hassasiyet “Osmaniye, sadece doğal güzellikleriyle değil; aynı zamanda vatanına, milletine bağlı insanlarıyla da ülkemizin en kıymetli şehirlerinden biridir” diyen Ersoy, kentin milli birlik ve beraberlik açısından simge şehirlerden biri olduğuna işaret etti. Kültürel mirasın korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyetini aktararak “Şehirlerimizin kültürel varlıklarını gözünüz gibi koruyun.” sözlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, son 24 yılda Türkiye’nin dört bir yanında çok önemli projelere imza atıldığını dile getiren Ersoy, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın bir talimatını da paylaşmak isterim. Bizlere hep ‘Şehirlerimizin kültürel varlıklarını gözünüz gibi koruyun. Turizm potansiyelini ise hep bir üst çıtaya taşıyın, taşıyın ki turizmden esnafımız da kazansın, ulaştırma, gıda gibi sektörlerde iş yapanlar da iş- aş kazansın.’ der. Ama konu Osmaniye olunca ayrı bir hassasiyetle davranır Sayın Cumhurbaşkanımız…” Bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Ersoy, kültürel mirasın korunmasının aynı zamanda geleceğe güçlü bir kimlik bırakmak anlamına geldiğinin, bu anlayışla da Osmaniye’deki tüm kültür varlıklarını bilimsel yöntemlerle korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Turizm Master Planı için İlk Adım Atıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Osmaniye’de yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine de katkı sağlandığını ifade eden Ersoy, vali ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdikleri il koordinasyon toplantısında kentin “Turizm Master Planı” çalışmasının başlatılması yönünde talimat verdi.

Osmaniye’nin çevreye duyarlı ve kaliteli turizm anlayışını benimseyen bir kent olduğunu kaydeden Ersoy, açıklamalarında şunları söyledi: “Sadece 2025 yılında yapılan iki ayrı projeyle toplam 2 milyon erişim elde ettik. GoTürkiye platformumuzda Osmaniye’nin tarihî, doğası ve kültürel zenginliklerini 10 farklı dilde dünyaya anlatıyoruz. 2025 yılında 27 ülkede gerçekleştirdiğimiz dijital reklam kampanyalarıyla 4,9 milyon gösterim sağladık. Sosyal medya çalışmalarımızda da her geçen yıl artan bir etkileşim yakalayarak Osmaniye’nin dijital görünürlüğünü güçlendiriyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda tesislerimizin yüzde 81,25’inin belgelendirilmiş olması bizler için son derece kıymetlidir. Bu, Osmaniye’nin çevreye duyarlı ve kaliteli turizm anlayışını benimsediğinin açık bir göstergesidir. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Osmaniye’ye yatırım yaptık hem de yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine katkı sağladık. 2002-2026 yılları arasında yerel yönetimlerin altyapı projelerine 36,5 milyon lira kaynak sağladık.”

Kültür altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlara değinen Ersoy, Cebeli Bereket, Düziçi Karacaoğlan ve Kadirli Aşık Fermani Kültür Merkezlerinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu açıkladı. Bu merkezlerin yalnızca etkinlik alanı değil, aynı zamanda üretim ve buluşma mekânları olarak konumlandırıldığını ifade eden Ersoy, gençlerin kültür ve sanatla daha güçlü bağ kurmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Osmaniye’nin doğası, tarihi ve kültürüyle yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, turizmin kalkınmanın önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti. Bu sürecin yerel yönetimler ve sektör temsilcileriyle birlikte yürütüldüğünü ifade eden Ersoy, iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini dile getirdi. “Osmaniye için attığımız her adım, aslında Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna atılmış güçlü bir adımdır.” diyen Ersoy, şehri hak ettiği noktaya taşıyacaklarının mesajını verdi. Ersoy, konuşmasının sonunda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de Osmaniye’den selamlarını iletti. Valilik’ten Kastabala’ya! Osmaniye’de Yoğun Temas Trafiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmaniye Valiliği’nde il değerlendirme toplantısı ve basın açıklamasıyla başladığı programı kapsamında AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret ederek parti teşkilatıyla bir araya geldi. Osmaniye Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Ersoy, Kastabala Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. Ersoy temaslarının ardından Kilis’e hareket etti.

