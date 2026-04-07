Bakan Ersoy duyurdu: Osmaniye'ye 678,8 milyon liralık dev yatırım
Osmaniye, kültür varlıklarının korunmasından turizm altyapısına, dijital tanıtımdan sürdürülebilir turizme kadar geniş bir alanda yürütülen yatırımlarla yeni bir eşiğe taşınıyor. 2026 yılı fiyatlarıyla 678,8 milyon liraya ulaşan yatırımlar, kentin turizmde yükselen konumunu somut verilerle ortaya koyarken konaklama kapasitesindeki artış, uluslararası tanıtım faaliyetleri ve kültür merkezleriyle desteklenen bu süreç, Osmaniye’yi bölgesel bir cazibe merkezine dönüştürme hedefini güçlendiriyor. Bakan Ersoy, Osmaniye için attıkları her adımın, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna atılmış güçlü bir adımdır olduğunu vurguladı.