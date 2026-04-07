Bakan Ersoy duyurdu: Osmaniye'ye 678,8 milyon liralık dev yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, son 24 yılda Türkiye’nin dört bir yanında çok önemli projelere imza atıldığını dile getiren Ersoy, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın bir talimatını da paylaşmak isterim. Bizlere hep ‘Şehirlerimizin kültürel varlıklarını gözünüz gibi koruyun. Turizm potansiyelini ise hep bir üst çıtaya taşıyın, taşıyın ki turizmden esnafımız da kazansın, ulaştırma, gıda gibi sektörlerde iş yapanlar da iş- aş kazansın.’ der. Ama konu Osmaniye olunca ayrı bir hassasiyetle davranır Sayın Cumhurbaşkanımız…” Bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Ersoy, kültürel mirasın korunmasının aynı zamanda geleceğe güçlü bir kimlik bırakmak anlamına geldiğinin, bu anlayışla da Osmaniye’deki tüm kültür varlıklarını bilimsel yöntemlerle korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Turizm Master Planı için İlk Adım Atıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Osmaniye’de yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine de katkı sağlandığını ifade eden Ersoy, vali ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdikleri il koordinasyon toplantısında kentin “Turizm Master Planı” çalışmasının başlatılması yönünde talimat verdi.