CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu! Gözaltılar var
Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Gelen bilgilere göre 10 kişi gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kaynaklarının mevzuata aykırı biçimde kullanıldığı ve ihale süreçlerinde usulsüz uygulamalar yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine operasyon gerçekleştirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, kamu zararına neden oldukları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.