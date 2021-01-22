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Medya CHP'li Berhan Şimşek ilkesizliği! O zaman 'bebecan'dı, şimdi 'Babacan oldu
Medya

CHP'li Berhan Şimşek ilkesizliği! O zaman 'bebecan'dı, şimdi 'Babacan oldu

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, partisinin samimi ilişkilerde bulunduğu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a övgüler dizmesinin ardından Gazeteci Hadi Özışık'ın 'Madem başarılıydı neden 'bebecan' dediniz?' ifadeleriyle neye uğradığını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 23:49:00 -

Partisinin samimi ilişkiler içerisinde olduğu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a partlatma yapan CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, Gazeteci Hadi Özışık'ın anlamlı sorusuyla adeta dumura uğradı.

Habertürk’te Hülya Hökenek’in moderatörlüğünü yaptığı Enine Boyuna programında katılımcılar gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Berhan Şimşek Ali Babacan'a övgüler dizdi

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, AK Parti'nin içerisinde yer alırken CHP'nin yıpratma politikası uyguladığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi pazarlamakla suçlayarak 'hain' ilan ettiği Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a övgüler dizdi.

Ali Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemde vekillik yaptığını hatırlatan Şimşek,  2002’den 2011’e kadar Türkiye ekonomisinin altın yıllarını yaşadığını söyledi.

"Madem başarılıydı neden 'bebecan' dediniz?"

Berhan Şimşek’in Ali Babacan partlatmasına Gazeteci Hadi Özışık’tan çok anlamlı bir soru geldi.

Özışık, “Ali Babacan’a madem bu kadar başarılıydı, devrim niteliğinde işler yaptı, yıllarca neden ‘bebecan’ dediniz? ‘Kemal Derviş’in mirasına kondu’ ifadeleriyle neden yıpratmaya çalıştınız?” ifadelerini kullandı.

Bu sözler karşısında nutku tutulan Şimşek, işi şakaya vurarak düştüğü durumu kurtarmaya çalıştı.

Şimşek, ‘O zaman genç bir adamdı. Bugün olmuş Babacan. Türkiye’ye de derdini anlatıyor.” diyerek CHP’nin iki yüzlü tavrını da gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasetin yeni yıldızı' güzellemesi

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yakın temaslar kurduğu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a siyasetin yeni yıldızı diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2010’da ‘hain’ diyordu.

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