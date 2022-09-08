CHP'li Berhan Şimşek'ten beyin yakan açıklama
CHP'li Berhan Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasağını kaldıranlardan olduğunu savundu.
CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimsek TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasağının kaldırılmasına ilk evet diyen kişi olduğunu savundu.
Sunucu Taha Hüseyin Karagöz, 'AYM'ye götüren kişi kendisiydi' diyerek hatırlatmada bulundu.
2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri AYM'ye iptal başvurusunda bulunmuştu.