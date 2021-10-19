  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li belediyeye tepki! Haramidere’deki kirlilik çözüm bekliyor
Gündem

CHP'li belediyeye tepki! Haramidere’deki kirlilik çözüm bekliyor

Esenyurt’taki bir derede meydana gelen kirlilik ve renk değişiminin çözümü için mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:18:00 -
CHP'li belediyeye tepki! Haramidere’deki kirlilik çözüm bekliyor

Haramidere’nin Pınar ve Yeşilkent mahallelerinin kesiştiği bölümdeki kirlilik ve suyun renginde değişim gözlemlendi. Zaman zaman değişik renklerde akan derenin kenarında bulunan bir kanaldan kahverengi renkte su aktığı ve derenin bazı bölümlerini kapladığı görüldü. Çevreye kötü koku yayan dereyle yetkililerin ilgilenmediğini ve derenin yaklaşık bir senedir temizlenmediğini söyleyen mahalle sakinleri çözüm istedi. Esnaf Ömer Özbek, dereye akla gelebilecek bütün çöplerin ve pisliklerin atıldığını belirterek, “Birkaç kez şikayette bulunduk, belediyeye de gittik. Ne temizliği yapılıyor, ne ilgilenen kişiler geliyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan gitmeden havlamaya başladılar! FETÖ, itlerini sahaya sürdü
Gündem

Erdoğan gitmeden havlamaya başladılar! FETÖ, itlerini sahaya sürdü

Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'ya gerçekleştireceği ziyaret, FETÖ’nün itlerini kudurttu. Hain örgütün güdümündeki “Nijerya Müslüman Hakları Konse..
Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası
Aktüel

Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası

Lezzetli yemekler hazırlarken kullanabileceğiniz lahananın sağlığınız üzerindeki etkileri öğrenerek mutfağınızın baş tacı yapmaya hazır olun..
Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi!
Spor

Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi!

Manchester United’da Solskjaer’e ağır eleştiriler gelirken diğer yandan son maçın ardından Ronaldo’ya da fatura kesildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay