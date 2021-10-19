CHP'li belediyeye tepki! Haramidere’deki kirlilik çözüm bekliyor

Haramidere’nin Pınar ve Yeşilkent mahallelerinin kesiştiği bölümdeki kirlilik ve suyun renginde değişim gözlemlendi. Zaman zaman değişik renklerde akan derenin kenarında bulunan bir kanaldan kahverengi renkte su aktığı ve derenin bazı bölümlerini kapladığı görüldü. Çevreye kötü koku yayan dereyle yetkililerin ilgilenmediğini ve derenin yaklaşık bir senedir temizlenmediğini söyleyen mahalle sakinleri çözüm istedi. Esnaf Ömer Özbek, dereye akla gelebilecek bütün çöplerin ve pisliklerin atıldığını belirterek, “Birkaç kez şikayette bulunduk, belediyeye de gittik. Ne temizliği yapılıyor, ne ilgilenen kişiler geliyor” dedi.