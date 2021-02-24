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Siyaset CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! Gözaltılar var
Siyaset

CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! Gözaltılar var

Muğla'nın CHP'li Milas Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 12:41:00 - 2021-02-24 12:42:40
CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! Gözaltılar var

Muğla'nın CHP'li Milas Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyenin Yapı Denetim biriminde çalışan üçü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın CHP'li Milas Belediyesi Yapı Denetim biriminde çalışan bazı çalışanları usulsüz yapıları görmezden geldikleri ve rüşvet aldıkları iddiası ardından Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

KOM Grup amirliği ekipleri tarafından alınan bilgi sonrası şahıslar ile ilgili titiz bir çalışma başlatıldı. Dosya savcısından alınan talimat sonrası üçü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere toplam 4 kişiye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında belediye çalışanları H.G., A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A. gözaltına alındı. A.F.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Rüşvet ve irtikap suçuna yönelik suç unsuru delilerin elde edildiği, şüphelilerin usulsüz yapıları aldıkları rüşvet karşılığı görmezden geldiği belirlendi. Operasyon kapsamında rüşvet ve irtikap suçundan gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor.

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