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CHP'li belediyeye halktan pankart tokadı 

Belediye başkanlığında ikinci dönemini tamamlayan ancak bir tane bile dikili ağacı olmayan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İBB'nin projelerini sahiplenmek isteyince rezil oldu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:04
CHP'li belediyeye halktan pankart tokadı 

 

İBB'nin bitirdiği projeleri kendisi bitirmiş gibi açıklayan Işıklar, Boğluca Deresi'ndeki ıslah çalışmasının olduğu yere 'Gezilecek yollar, yaşanacak bir kent yapıyoruz' pankartı  astı.

Bu pankartın hemen yanına 'Bu köprü ve çevre düzenlemesi İBB tarafından yapılmıştır. Mevcut belediye bir çivi bile çakmamıştır. Pankart belediyeciliği istemiyoruz(Vatandaş)' pankartı asıldı.

Foyası ortaya çıkan Işıklar, belediye zabıtalarına pankartları kaldırttı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 07:04
  1. Silivri

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