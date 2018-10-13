CHP'li belediyeye halktan pankart tokadı 

İBB'nin bitirdiği projeleri kendisi bitirmiş gibi açıklayan Işıklar, Boğluca Deresi'ndeki ıslah çalışmasının olduğu yere 'Gezilecek yollar, yaşanacak bir kent yapıyoruz' pankartı astı.

Bu pankartın hemen yanına 'Bu köprü ve çevre düzenlemesi İBB tarafından yapılmıştır. Mevcut belediye bir çivi bile çakmamıştır. Pankart belediyeciliği istemiyoruz(Vatandaş)' pankartı asıldı.

Foyası ortaya çıkan Işıklar, belediye zabıtalarına pankartları kaldırttı.