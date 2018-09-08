0553 313 94 23

CHP'li Belediye'ye haciz şoku!

Alacaklarını tahsil edemeyen inşaat firması, CHP'li Didim Belediyesi için 1 milyon 405 bin liralık haciz koydurttu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:23
CHP'li Belediye'ye haciz şoku!

Didim Belediyesinden alacağını tahsil edemeyen bir inşaat firması belediyeye ait banka hesapları ile aralarında belediye başkanının makam aracının da bulunduğu araçlara haciz koydurttu.

''TAZMİNATIMIZ ÖDENMEDİ''

Firmanın avukatı Murat Sultansu, müvekkilinin 30 Mart 2014'teki yerel seçimden önce aldığı inşaat ruhsatının seçilen belediye yönetimi tarafından iptal edilmesinin ardından belediye aleyhine açtıkları davayı kazandıklarını belirterek "Oluşan zararlarından dolayı açtığımız tazminat davasını kazandık. Ancak tazminatımız ödenmediği için de gerekli yasal süreci başlattık." dedi.

 

Ahmet Deniz Atabay

 

BELEDİYENİN ARAÇLARINA VE BANKA HESAPLARINA HACİZ

Belediyeye başkanının aracının da içinde bulunduğu belediyeye ait 108 araca, 49 banka hesabı ile 3. kişilerden alacaklara haciz işlemi başlattıklarını söyleyen Sultansu Tazminatta kazandığımız 1 milyon 468 bin 326 lira parayı icraya koyduk. Biz bu parayı istedik fakat Didim Belediyesi tarafından ödenmedi. İlgili yasa gereği hemen icraya koymadan gerekli yasal işlemleri yerine getirdik. Ardından belediyenin arabalarına, banka hesaplarına ve üçüncü kişilerdeki alacaklarına haciz koyduk." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTU

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise  makam aracına konulan haciz işlemini bir saat içinde kaldırdıklarını söyledi.

Atabay, "Haciz konusu doğru lakin el konulan bir aracımız yada banka hesabımız yok. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına istinaden belediyenin kamu malına hiçbir şekilde haciz konulamaz. Biz de bu kapsamda haciz işlemini başlatan avukat ve icra memuru hakkında suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:23
  1. Ahmet Deniz Atabay
  2. Didim
  3. Didim Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altını ıslatan çocuk için 6 günlük program
    1. Altını ıslatan çocuk için 6 günlük..
    2. 2'nci el araba alacaklar dikkat!..
    3. CHP'li Belediye'ye haciz şoku!
    4. Mutlu kadın, mutlu ev
    5. Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya gidecek
    6. Elma sirkesi ve balı karıştırırsanız...
    7. Soğuk havalar için 'beşi bir yerde'
    8. TFF'den Trabzon'a teşekkür mesajı
    9. E devlet şifresi değiştirme
    10. Yatak odanızdaki vazoda gül bulundurun
    11. Damar tıkanırsa kalp ağrır
    12. Esed yalakası Perinçek’ten skandal..
    13. Sürpriz ziyaret! Uçağıyla Trabzon'a indi
    14. Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! Gürsel..
    15. Tacizciye meydan dayağı! Ellerinden..
    16. Babaların çocuklarıyla ilişkisi çok..
    17. Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam..
    18. FIFA 19'da Fikret Orman sürprizi
    19. Fenerbahçe'ye büyük şok! İptal edildi
    20. Gerginlik artıyor! Sokağa çıkma yasağı..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri