CHPli belediyeye ait binada Türk askerine ağır hakaret!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

CHP'li Nilüfer İlçe Belediyesi'ne ait bazı dernekler tarafından kullanılan binadaki LGBTİ resimleri akıllara durgunluk verdi. Yeniakit.com.tr'nin ihbar hattına gelen videodaki görüntüler, LGBTİ'li sapkınların ahlaksızlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

'İki erkek arasındaki aşk iğrençliği'

CHP'li Nilüfer İlçe Belediyesi'ne ait “Karaman Dernekler Yerleşkesi” adlı binada yeri bulunan 'Özgür Renkler Derneği'nin ahlak dışı resimlerinden bir tanesinde Türk askerine ağır hakaret edilerek silahının ucuna LGBTİ'yi sembolize eden renkler çizildi. Ahlak dışı görüntüler bununla da sınırlı değil. İki erkeğin resmedildiği bir tabloda da şu ifadeler kullanıldı:

"Aynada başka güzelsin, yatakta başka. Aldırma söz olur diye, olsun dost değil miyiz?"

Hemen her resmi mide bulandıran tablolardan birisinde de toplu cinselliği temsil eden çıplak kadın ve erkeklerin birarada olduğu kare resmedildi. Diğer birçok resimde ise tablolara cinsiyetsiz resimler çizildiği gözleniyor.