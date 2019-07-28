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CHPli belediyeye ait binada Türk askerine ağır hakaret!

CHP'li Nilüfer İlçe Belediyesi'ne ait bir binada LGBTİ'li sapkınları sembolize eden ahlak dışı tabloların resmedildiği ortaya çıktı. Videodaki resimlerden birisinde Türk askerine hakaret edilerek silahının ucuna LGBTİ'yi sembolize eden renkler çizildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:02

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

CHP'li Nilüfer İlçe Belediyesi'ne ait bazı dernekler tarafından kullanılan binadaki LGBTİ resimleri akıllara durgunluk verdi. Yeniakit.com.tr'nin ihbar hattına gelen videodaki görüntüler, LGBTİ'li sapkınların ahlaksızlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

'İki erkek arasındaki aşk iğrençliği'

CHP'li Nilüfer İlçe Belediyesi'ne ait “Karaman Dernekler Yerleşkesi” adlı binada yeri bulunan 'Özgür Renkler Derneği'nin ahlak dışı resimlerinden bir tanesinde Türk askerine ağır hakaret edilerek silahının ucuna LGBTİ'yi sembolize eden renkler çizildi. Ahlak dışı görüntüler bununla da sınırlı değil. İki erkeğin resmedildiği bir tabloda da şu ifadeler kullanıldı:

"Aynada başka güzelsin, yatakta başka. Aldırma söz olur diye, olsun dost değil miyiz?"

Hemen her resmi mide bulandıran tablolardan birisinde de toplu cinselliği temsil eden çıplak kadın ve erkeklerin birarada olduğu kare resmedildi. Diğer birçok resimde ise tablolara cinsiyetsiz resimler çizildiği gözleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:02
  1. Karaman
  2. Nilüfer İlçe Belediyesi
  3. CHP
  4. LGBTİ
  5. Türk askeri

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