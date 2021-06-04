CHP'li belediyenin vizyonu: Paralar heykellere harcanacak!

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde, şair Nazım Hikmet Ran'ın 58'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından heykel açılışı gerçekleştirildi. Törenin ardından bir başka noktada da Sünger Heykeli açıldı. Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak" dedi.

CHP'den Nazım Hikmet heykeli

Bodrum'da, şair Nazım Hikmet Ran'ın, 58'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Nazım Hikmet'in hayatı ve eserlerine dair konuşmalar yapıldı.

Bir günde iki heykel açılışı

Etkinlikte, CHP döneminde tutuklanıp 12 yıl hapiste yatan Nazım Hikmet adına yaptırılan heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Umurça Parkı'na konulan Nazım Hikmet heykelinin ardından Bodrum Belediyesi 'Sünger Heykeli' adı verilen eserin de açılışını yaptı.

"Paralar bunlar için harcanacak"

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyeye tepki

Başkan Aras'ın sözleri sosyal medyada tepkiye neden oldu. Belediyeciliği 'heykel' yapmaktan ibaret gören CHP, eleştiri yağmuruna tutuldu.