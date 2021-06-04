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Gündem CHP'li belediyenin vizyonu: Paralar heykellere harcanacak!
Gündem

CHP'li belediyenin vizyonu: Paralar heykellere harcanacak!

Nazım Hikmet adına heykel diken CHP'li Bodrum Belediyesi ardından 'Sünger Heykeli' adını verdikleri bir açılış yaptılar. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sünger heykeli için "Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Paralar bunlar için harcanacak" sözleri tepkiye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 00:08:00 - 2021-06-04 00:32:52

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde, şair Nazım Hikmet Ran'ın 58'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından heykel açılışı gerçekleştirildi. Törenin ardından bir başka noktada da Sünger Heykeli açıldı. Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak" dedi.

CHP'den Nazım Hikmet heykeli

Bodrum'da, şair Nazım Hikmet Ran'ın, 58'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Nazım Hikmet'in hayatı ve eserlerine dair konuşmalar yapıldı. 

Bir günde iki heykel açılışı

Etkinlikte, CHP döneminde tutuklanıp 12 yıl hapiste yatan Nazım Hikmet adına yaptırılan heykelin açılışı gerçekleştirildi. 

Umurça Parkı'na konulan Nazım Hikmet heykelinin ardından Bodrum Belediyesi 'Sünger Heykeli' adı verilen eserin de açılışını yaptı.

"Paralar bunlar için harcanacak"

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyeye tepki

Başkan Aras'ın sözleri sosyal medyada tepkiye neden oldu. Belediyeciliği 'heykel' yapmaktan ibaret gören CHP, eleştiri yağmuruna tutuldu.

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