CHP’li belediyenin tarih sömürüsü ifşa oldu! İsmet İnönü adıyla reklam oyunu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Mütareke Meydanı’na CHP’li ilçe belediyesi tarafından herhangi bir izin alınmadan üzerinde İsmet İnönü Bulvarı ve Mudanya Belediyesi yazan, ayrıca belediyenin logosunun da bulunduğu iki adet totem konuldu. Büyükşehir Belediyesi de İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin 7.2’nci maddesi gereğince, “Büyükşehir sorumluluğundaki alanlara ticari reklam amaçlı pano konulamaz. Kamu yararına bilgilendirme ve tanıtım amaçlı çalışmalar gibi ticari gelir getirmeyen hizmet sunumu yapılan iletişim panoları için Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapılarak, izin verilmesi halinde konulur” hükmü uyarınca izinsiz konulan totemlerin kaldırılması için Mudanya Belediyesi’ne resmi yazı gönderdi.

Yine tarih sömürü…

Yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından meydan düzenleme çalışmalarının yapıldığı alana üzerinde Mudanya Belediyesi yazısı ve logosu da bulunan totemi koyan CHP’li ilçe belediyesi, suçunu örtmek için ‘tarih sömürüsüne’ başvurdu. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün adının verildiği bulvara konulan totemlerin kaldırılması istendi” şeklinde basına servis ettirilen haberde kullanılan görselde ise totem üzerindeki belediye logosu ve Mudanya Belediyesi yazısı silindi. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi’nin sanki ‘İsmet İnönü’ isminden rahatsız olduğu algısı yaratılmaya çalışıldı. Ancak bu algı yapılırken, Mudanya Belediye Başkanı Haydi Türkyılmaz’ın söz konusu totemin önünde çektirdiği fotoğrafı birkaç gün önce kamuoyu ile paylaştığı unutuldu. Kaldırılması istenen totemde, haberde yer aldığı gibi sadece İsmet İnönü Bulvarı yazmadığı, ayrıca Mudanya Belediyesi yazısı ile belediye logosunun da bulunduğu açıkça görüldü. Böylelikle CHP’li belediyenin tarih sömürüsü ifşa olurken, basın yoluyla algı yaparak kamuoyunun nasıl yanlış yönlendirildiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu.