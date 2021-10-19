CHP'li belediyenin marifeti! Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne siyaset bulaştı

Basın toplantısı düzenleyen Taş, Film Festivali’nin siyasi bir şova dönüştüğünü belirterek, şunları dile getirdi: “Altın Portakal yıllardır Antalya’mızın bir değeri. Bugün festivalin siyasetle gündeme gelmesi, bir sanatçının orada siyaset yapması yanlış. Tamer Karadağlı’nın da o sanatçıya tepki göstermesi kesinlikle yerinde ve doğrudur. Altın Portakal siyaset yapma yeri değildir. Siyaset yapma yeri burasıdır, il başkanlıklarıdır. Siyaset yapmak isteyen partilerde siyaset yapsın. Bu Antalyamız için maalesef utanç tablosudur. Menderes Türel döneminde Altın Portakal’ın ivmesi yükselmişti.”