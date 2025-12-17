  • İSTANBUL
Gündem CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi
Gündem

CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP’li belediyenin ihmalkarlığı ve denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi; kayan bina gecekonduya çarparak durabildi.

Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak’ta gece saat 01.00 sıralarında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İki katlı bir binanın üst katında bulunan dükkan, zemininden bilinmeyen bir sebeple çatlayarak geriye doğru kaymaya başladı. Arkasındaki gecekonduya yaslanarak durabilen bina mahallede büyük paniğe yol açtı.

Yolsuzluk, hırsızlık ve kara para aklama gibi birçok usulsüzlüğü yapan CHP zihniyetinin yönettiği ilçede, vatandaşlar can güvenliğinden endişe ederken Sariyer'deki skandalların ardı arkası kesilmedi. Bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, olay yerine gelen ekipler dükkanı mühürleyerek binadan numune aldı. İki yapının da o sırada boş olması olası bir can kaybını önlerken, çevredeki bitişik nizam binaların tahliye edilmemesi tepkilere neden oldu.

CHP'Lİ BELEDİYEDE SKANDALLAR BİTMİYOR

Sarıyer’de gece saatlerinde 2 katlı binanın üst katında yer alanda dükkan zemininden çatladı. Çatlama sonrası üst katı kayan bina, arkasında bulunan gecekondunun çatısına yaslandı.

Olay, gece 01.00 sıralarında Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın üst katında sokak hizasında yer alan bir dükkan zemininden henüz bilinmeyen sebeple çatladı.

Çatlak sonrası üst katı geriye doğru kayan bina, arkasında bulunan bir gecekonduya yaslanarak sabit kaldı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dükkana giriş kapatıldı ve dükkan mühürlendi. Kayma sebebiyle dükkanın camlarının kırıldığı görüldü. Binada inceleme yapan ekipler binadan örnek alarak laboratuvara gönderdi. Binanın arkasında yer alan gecekonduya yaslanması ve her iki binanın da boş olması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. Dükkanın tahliye edileceği öğrenilirken bitişik nizamında bulunan diğer binalar tahliye edilmedi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

1
Yorumlar

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

CHP'li belediyeler iş yapmamak üzere iş başına geliyorlar. Zaten sabık İBB eski başkanı göreve geldiğinde ileri düzeyde arıtma tesisleri için TEMEL ATMAMA TÖRENİ yapmamışmıydı. Çalışmak CHP zihniyetine ters mevcutları bile işletemeyen çarpık bir zihniyet, çünkü akılları sadece çalmaya çırpmaya basıyor
