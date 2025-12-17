CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi

Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak’ta gece saat 01.00 sıralarında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İki katlı bir binanın üst katında bulunan dükkan, zemininden bilinmeyen bir sebeple çatlayarak geriye doğru kaymaya başladı. Arkasındaki gecekonduya yaslanarak durabilen bina mahallede büyük paniğe yol açtı.

Yolsuzluk, hırsızlık ve kara para aklama gibi birçok usulsüzlüğü yapan CHP zihniyetinin yönettiği ilçede, vatandaşlar can güvenliğinden endişe ederken Sariyer'deki skandalların ardı arkası kesilmedi. Bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, olay yerine gelen ekipler dükkanı mühürleyerek binadan numune aldı. İki yapının da o sırada boş olması olası bir can kaybını önlerken, çevredeki bitişik nizam binaların tahliye edilmemesi tepkilere neden oldu.

CHP'Lİ BELEDİYEDE SKANDALLAR BİTMİYOR

Olay, gece 01.00 sıralarında Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın üst katında sokak hizasında yer alan bir dükkan zemininden henüz bilinmeyen sebeple çatladı.

Çatlak sonrası üst katı geriye doğru kayan bina, arkasında bulunan bir gecekonduya yaslanarak sabit kaldı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dükkana giriş kapatıldı ve dükkan mühürlendi. Kayma sebebiyle dükkanın camlarının kırıldığı görüldü. Binada inceleme yapan ekipler binadan örnek alarak laboratuvara gönderdi. Binanın arkasında yer alan gecekonduya yaslanması ve her iki binanın da boş olması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. Dükkanın tahliye edileceği öğrenilirken bitişik nizamında bulunan diğer binalar tahliye edilmedi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.