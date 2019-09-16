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CHP'li belediyenin harcamaları dudak uçuklattı

Her fırsatta israftan dem vuran CHP'li belediyelerin harcadığı paralar dudak uçuklatıyor. CHP’li Çorlu Belediyesi'nin, 29 Temmuz - 4 Ağustos ve 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında düzenlediği iki festival için toplamda KDV hariç 428 bin TL harcama yaptığı ortaya çıktı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:01
CHP'li belediyenin harcamaları dudak uçuklattı

AK Partili belediyelerin israf harcamalarında bulunduğunu iddia eden CHP'li yöneticiler kendi belediyelerinin harcamalarını görmezden geliyor. CHP'nin son israfı Tekirdağ'ın Çorlu Belediyesinde görüldü. CHP'li belediye, 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Çorlu Alışveriş Festivali ve 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında 10. Çorlu Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Festivali'ni düzenledi. Toplamda 13 günlük 2 festival için KDV hariç 428 bin TL harcama yapıldığı ortaya çıktı.

Ödenek gitti

İşçi grevleriyle gündeme gelen CHP'li Çorlu Belediyesinin, bütçe ödeneğini festivallere yatırdığı ortaya çıktı. CHP'li Başkan Ahmet Sarıkurt yönetimindeki belediye 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Çorlu Alışveriş Festivali düzenledi. Festival korteji için 5 kişilik bando ekibi, 5 kişilik patenci kızlar, tahta bacak, 3 animatör ve 3 sirk karakteri ve gösteri grupları tutuldu. Şehrin çeşitli yerlerine dekor ve stant alanları oluşturuldu. 7 günlük festivalin maliyeti KDV harç 90 bin TL olarak belirlendi.

5 günde 338 bin TL

29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 10. Çorlu Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Festivali için ise belediyenin muslukları sonuna kadar açıldı. Stant bedeli ve destekleyici unsurlar ile masa, halı, tak ve ışıklandırma sistemi için 72 bin 500 TL harcandı. Sanatçı Burcu Güneş konseri için KDV hariç 93 bin 500 TL, halk oyunları ve sanatçı Merve Holfter için kurulan sahne, podyum, ışık sistemi açılış kortej bandosu, havai fişek gösterisi için ise KDV hariç 84 bin TL'lik harcama yapıldığı festival raporuna yansıdı. Tüm gider kalemleri hesaplandığında CHP'li Çorlu Belediyesi'nin kasasından KDV hariç 338 bin TL tutarında ücret çıktı. İki festival için toplamda KDV hariç 428 bin TL harcandı.

Süleymanpaşa para harcamadı

Çorlu'nun hemen yanı başında bulunan ve yerel seçimlerin ardından CHP'den AK Parti yönetimine geçen Süleymanpaşa Belediyesi Haziran ayında 55. Uluslararası Kiraz Festivali düzenledi. Başkan Cüneyt Yüksel, "Bu güne kadar düzenlenen Kiraz Festivallerinde her yıl 400 bin lira ile 800 bin lira arasında belediye zarara uğratıldı. Festivalin bu yılki maliyeti yaklaşık 1,2 milyon lirayı buldu. Ama bu yıl Kiraz Festivali organizasyonda bütçe Süleymanpaşa Belediyesi'nin kasasında kaldı" dedi. Kiraz Festivalinin bütçesi sponsorlar aracılığıyla sağlandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:01
  1. Tekirdağ
  2. CHP
  3. AK Parti

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