CHP'li belediyenin ağaç katliamı vatandaşı çileden çıkardı

İzmir'in Karaburun ilçesinde CHP'li belediye tarafından ağaç katliamı gerçekleştirildi. Kepçelerle yıkılan yol kenarındaki ağaçlar, CHP'li Karaburun Belediyesi'ne ait kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Vatandaşlar yaşanan ağaç katliamı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

CHP'li başkandan akılalmaz bahane

Olayın medyada yayılmasının ardından Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ağaç katliamına ilişkin açıklamada bulundu.

Akılalmaz bir şekilde yıkılan ağaçların vatandaşlar tarafından izinsiz dikildiğini iddia eden İlkay Girgin Erdoğan, "Bugün bir bölümünü kaldırmak zorunda kaldığımız ağaçlar, belediyemiz ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, bölgede ikamet etmekte olan vatandaşlarımız tarafından izinsiz olarak dikilmiştir. Bahse konu cadde bir ağaçlandırma alanı değildir" ifadelerini kullandı.