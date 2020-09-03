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Gündem CHP'li belediyenin ağaç katliamı vatandaşı çileden çıkardı
Gündem

CHP'li belediyenin ağaç katliamı vatandaşı çileden çıkardı

CHP idaresindeki İzmir'de ağaç katliamı yaşandı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ağaçların yıkılma bahanesini akılalmaz bir şekilde "izinsiz dikilmiş" olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:30:00 - 2020-09-03 12:31:12

İzmir'in Karaburun ilçesinde CHP'li belediye tarafından ağaç katliamı gerçekleştirildi. Kepçelerle yıkılan yol kenarındaki ağaçlar, CHP'li Karaburun Belediyesi'ne ait kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Vatandaşlar yaşanan ağaç katliamı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

CHP'li başkandan akılalmaz bahane

Olayın medyada yayılmasının ardından Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ağaç katliamına ilişkin açıklamada bulundu.

Akılalmaz bir şekilde yıkılan ağaçların vatandaşlar tarafından izinsiz dikildiğini iddia eden İlkay Girgin Erdoğan, "Bugün bir bölümünü kaldırmak zorunda kaldığımız ağaçlar, belediyemiz ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, bölgede ikamet etmekte olan vatandaşlarımız tarafından izinsiz olarak dikilmiştir. Bahse konu cadde bir ağaçlandırma alanı değildir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

NE YAPACAKTI CHP,İCRAATMI?
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Zeki Gedikoğlu

gezi rezaleti veya ihanetimi ile başlıyan bu ağaç kesme haberlerinden gına geldi yeterrrrr be kardeşim bırakın bu işleriiiiiii ağaç gereken yere dikilir gerektiğinde kesilirrrrrrrrrrrrr.....bir başka yerde başka haber mescid yapılacak diye ağaçları keseceklerrrrrrrrrrrr..... yol kenarına geçmişte ağaç dikilmiş güzel bir hareket zaman gelmiş yolu genişletmiye karar vermişler ve genişletecekler haliyle dikilen ağaçlarda kesilecek ne var bunda okadar doğal bir olayki işine gelen işine geldiği gibi kullanıyor hodri meydan eğer bu yanlışssa mescid yapılacak diye ağaçları kesecekler haberinide ayıplayın haydi azıcık dürüstlüğünüz var ise hadi buyrun oysa yapılması gereken kışkırtmak ayıplamak değil yazının başında yazdığım gibi dostdoğru olup gerçekçi olmak ağaç gerekekn yerlere dikilir gerek duyulduğundada kesilir.....
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