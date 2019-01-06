CHP'li belediyenin 13 aydır maaş ödemediği öne sürülen işçilerden Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olarak uygulanacağını açıklamasına rağmen, Erdek Belediyesinde 13 aydır maaş ödenmediği iddia edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan bir belediye işçisi, Akit İhbar Hattı'na ulaşarak, CHP'li belediyenin 13 aydır maaş ödemesi yapmadığını öne sürdü.

İlk önce maaş versin, sonra yalanları söylesin'

CHP lideri Kılıdçaroğlu'nun 2 bin 20 TL'lik asgari ücreti az bulduğunu hatırlatan işçi, "1 Ocak 2019 tarihi itibariyle CHP'li belediyeler 2 bin 200 TL verecekmiş. Sorar mısınız Kılıçdaroğlu'na; Erdek Belediyesi çalışanları olarak 13 aydır neden maaş alamıyoruz? Kılıçdaroğlu ilk önce maaş versin, sonra hayalleri yalanları söylesin" ifadelerini kullandı.