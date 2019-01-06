0553 313 94 23

CHP'li belediyenin 13 aydır maaş ödemediği öne sürülen işçilerden Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olarak uygulanacağını açıklamasına rağmen, Erdek Belediyesinde 13 aydır maaş ödenmediğini öne süren bir belediye işçisi, "Kılıçdaroğlu ilk önce maaş versin, sonra hayalleri yalanları söylesin" dedi.

06 Ocak 2019 Pazar 22:40
CHP'li belediyenin 13 aydır maaş ödemediği öne sürülen işçilerden Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olarak uygulanacağını açıklamasına rağmen, Erdek Belediyesinde 13 aydır maaş ödenmediği iddia edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan bir belediye işçisi, Akit İhbar Hattı'na ulaşarak, CHP'li belediyenin 13 aydır maaş ödemesi yapmadığını öne sürdü.

İlk önce maaş versin, sonra yalanları söylesin'

CHP lideri Kılıdçaroğlu'nun 2 bin 20 TL'lik asgari ücreti az bulduğunu hatırlatan işçi, "1 Ocak 2019 tarihi itibariyle CHP'li belediyeler 2 bin 200 TL verecekmiş. Sorar mısınız Kılıçdaroğlu'na; Erdek Belediyesi çalışanları olarak 13 aydır neden maaş alamıyoruz? Kılıçdaroğlu ilk önce maaş versin, sonra hayalleri yalanları söylesin" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 22:40
  1. Balıkesir
  2. erdek belediyesi
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye internet hızında kaçıncı sırada? İşte 2019'da en hızlı internete sahip ülkeler!
    1. Türkiye internet hızında kaçıncı..
    2. Ankara yarın okullar tatil mi? Vasip..
    3. Çalınan Instagram hesabı nasıl geri..
    4. Mustafa Tuna hangi göreve getirilecek?
    5. "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan..
    6. Benfica geriden gelip kazandı
    7. CHP'li belediyenin 13 aydır maaş..
    8. Karabük'te eğitime kar engeli
    9. Filistin Yönetimi’nden Gazze’nin sınır..
    10. Eljif Elmas için 20 milyon euro teklif..
    11. Real Madrid sahasında yenildi
    12. Konya'da yarın okullar tatil mi?
    13. Bitcoin ve Kripto Paralar 2018’de..
    14. Cumhurbaşkanı Hadi'den Husilere..
    15. Türkiye ziyaretinden sonra dikkat..
    16. 7 Ocak Pazartesi hangi illerde..
    17. Van'dan acı haber! Çok sayıda koyun..
    18. Ankara'da okullar tatil mi son dakika
    19. İstanbul'da yarın okullar tatil mi son..
    20. Galatasaray KAP'a bildirdi! Resmen gitti
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!