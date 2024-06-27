CHP’li belediyelerin kasası boşalıyor, arsalar satılıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

31 Mart yerel seçimleri sonrası başkanlık koltuğuna oturan CHP’li belediye başkanları ilçelerin taşınmazlarını haraç mezat satmaya devam ediyor.

Haziran ayı içerisinde milyarlarca liralık taşınmaz satışı yapan CHP’li Ankara, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Bilecik, Tepebaşı Belediyelerine şimdi de Tuzla Belediyesi eklendi. Çöplerin toplanmadığı, otobüslerin gelmediği, ilçe sakinlerinin adeta isyan ettiği CHP’li Tuzla Belediyesi de taşınmaz satmaya başladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen ve başkanlığını Eren Ali Bingöl’ün yaptığı Tuzla Belediyesi, temmuz ayı içerisinde İçmeler mahallesinde bulunan sekiz adet taşınmazı yaklaşık 23 milyon TL muhammen bedelle haraç mezat elden çıkaracak.

İçmeler mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 6041/11/12/13/15, 6001/4, 6042/5, 6040/15, 6023/5 numaralı ada ve parsellerde bulunan ve 1609 m²’lik 8 taşınmaz için 22 milyon 526 bin TL muhammen bedel fiyat biçildi. CHP’li Tuzla Belediyesi, konut imarı bulunan ve bir kısmı boş olan ve işgalli olan taşınmazları 2 Temmuz tarihinde ihale edecek.

Bütçe açığını satarak kapatıyorlar

CHP’li Özgür Özel, ballı gezilerle, içkili eğlencelerle, yurt dışı turlarıyla kasayı sıfırlayan CHP’li belediye başkanlarının borcunun ötelenmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşürken, emrindeki belediyeler ise bütçe açığını taşınmaz satarak kapatmaya çalışıyor. Yunusemre, İzmir Dikili, Kemerhisar, Söke Belediyeleri de arsa, konut, tarla ve bahçe vasıflı onlarca taşınmazı satacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li başkanların haraç mezat satmaya çalıştığı belediyelere ait taşınmazlardan bazıları şöyle: 31 Mart’ta AK Parti’den CHP’ye geçen ve başkanlık koltuğunda Musa Semi̇h Balaban’ın oturduğu Manisa’nın Yunusemre belediyesi 2 Temmuz tarihinde Akgedik mahallesindeki 10 bin m²’lik arsayı 39 milyon TL bedelle elden çıkaracak.

İzmir’in Dikili Belediyesi, İslamlar, Çağlan, Demirtaş, Bahçeli ve İsmetpaşa mahallelerindeki belediyeye ait 7 bin 625 m²’lik taşınmaza yaklaşık 49 milyon TL muhammen bedel biçti. Taşınmazlar 11 Temmuz’da ihale edecek.

Niğde Kemerhisar Belediyesi ise Cumhuriyet, Han ve Çayır mahallelerinde bulunan 5 bin 500 m²’lik taşınmazı yarın 7 milyon 368 bin TL muhammen bedelle satacak.

CHP’li İlkay Girgin Erdoğan da İzmir’in Karaburun ilçesinde 11 Temmuzda gerçekleştirilecek ihalede bin 128 m²’lik arsa vasıflı taşınmazları 13 milyon 369 bin TL muhammen bedelle, yok pahasına satışa sunacak.