CHP'li belediyelerde maaş krizinin dozu giderek artıyor! 'İntiharın eşiğine geldik!'

Maaşları taksit taksit yatırıldığı için geçtiğimiz günlerde iş bırakan CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi çalışanları bu sefer de saç sakal bırakma ve siyah kıyafetlerle işe gelme eylemi başlatarak protestolarına devam edeceklerini söyledi. Sendika herhangi bir iyileşme olmaması halinde önümüzdeki günlerde eylemlerin dozunu giderek artıracak gibi duruyor.

BAYAN ÇALIŞANLAR SİYAH ELBİSE GİYECEK

Belediyeye bağlı Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de örgütlü DISK'e baglı Genel İş Sendikası dün toplam bin 300 belediye çalışanına mesaj göndererek yeni bir eylemin ateşini başlattı. Sendika yönetiminin aldığı karar doğrultusunda bayan personel işe siyah kıyafetle gelecek.

SAÇI VE SAKALI KESMEYECEKLER

Erkek personel ise 25 Nisan Pazartesi günü itibariyle sakal bırakmarak eylemlerini devam etme kararı aldı. İşe sivil kıyafetlerle gelecek olan erkek personel aynı zamanda saç traşı da olmayacak.

EYLEM MAAŞLAR ÖDEYENE KADAR DEVAM EDECEK

Eylem belediye yönetimi eksik maaşları ödeyene kadar sürdürülecek. Sendika herhangi bir iyileşme olmaması halinde önümüzdeki günlerde farklı eylemlerde de bulunabilir.

"İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİK"

CHP'li Karşıyaka Belediyesi geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana çalışanlarına maaşlarını taksit taksit yatırımcı işçiler maddi açıdan zor duruma düşmüştü. İşçiler okula giden çocuklarına harçlık dahi vermediklerini belirtip "intiharın eşiğine geldik" demişti.

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