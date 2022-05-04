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Gündem CHP'li belediyeler yarışta! İzmir'de toplu taşımaya zam
Gündem

CHP'li belediyeler yarışta! İzmir'de toplu taşımaya zam

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından nisan ayında alınan toplu ulaşım zam kararı yarın uygulanmaya başlayacak. İzmir'de tek bilet 7.10 lira olacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 13:31:00 -
CHP'li belediyeler yarışta! İzmir'de toplu taşımaya zam

CHP'li belediyelerin toplu ulaşıma zam yarışı devam ediyor.

İstanbul'da yapılan yüzde 40'lık zammın ardından bir zam da İzmir'den gelmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki toplu ulaşım ücretlerine nisan ayının başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında zam yaptı.

Zamlı tarife yarın başlıyor

Alınan zam kararının 5 Mayıs'ta uygulamaya giriyor.

Buna göre yeni tarifeyle tam bilet 7 lira 10 kuruşa çıktı.

Yapılan zamdan öğrenciler de nasibini aldı. Öğrenci bileti 2 lira 40 kuruşa ulaştı.

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