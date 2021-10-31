CHP’li belediyeler suç yuvası gibi

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ve sözde Milliyetçi İP’in desteğiyle yerel seçimlerde göstermelik bir başarı elde eden CHP’liler ele geçirdikleri belediyeleri suç yuvasına çevirdi. Kolluk kuvvetleri 2.5 yıl gibi kısa bir sürede, tüyü bitmemiş yetimin hakkının gasp edildiği, taciz, tecavüz, zimmet, rüşvet, yolsuzluk ve terör örgütüne üyelik skandalları ile çalkalanan CHP’li belediyelere operasyon üstüne operasyon düzenledi. İşte son dönemde CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlardan bazıları:

Hizmetten çok suç var

31 Mart yerel seçimlerinde kirli ittifaklarla CHP’nin eline geçen belediyeler, hizmetten çok kriminal operasyonlarla gündeme geliyor. Önceki gün, gazetemiz Akit’in daha önce yolsuzluk ve usulsüzlüklerini ifşa ettiği CHP’li Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘hırsızlık’ ve ‘zimmet’ suçlamasıyla 12 kişinin gözaltına alınması, akıllara diğer operasyonları getirdi. Buca Belediyesi daha önce de ‘silahlı suç örgütü soruşturması’ kapsamında gündeme gelmiş, Adana’da gözaltına alınan Cem Şah’ın, CHP’li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın yakın koruması olduğu ortaya çıkmıştı.

4 CHP’li tutuklandı

Öte yandan; İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 27 Ekim’de gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılanlardan Buca Belediyesinde çalışan biri müdür, ikisi amir ve biri personel olmak üzere 4 zanlı tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli salıverildi. Gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Soyguncu Başkanlar tutuklandı

İşte, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden sonra CHP’li belediyelere yönelik İçişleri Bakanlığı’na bağlı kolluk kuvvetlerince düzenlenen operasyonlardan bazıları:



İcraat değil algı belediyeciliği yürüten CHP’nin Ceyhan Belediyesi’nde de 300 milyon liralık rant vurgunu ortaya çıktı. Başkan Kadir Aydar tutuklandı.



CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise eşine az rastlanır bir soygunla anıldı. Aksoy ve beraberindeki 11 bürokrat, 50 milyon tutarındaki parayı zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle tutuklanırken, CHP Genel Merkezi’nden konuyla ilgili tek bir açıklama yapılmadı.



CHP’li Yalova Belediyesi’nde ise 50 milyonluk vurgun basına yansıdı. Belediye başkanı Vefa Salman görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle görevden alındı.



Muğla’nın CHP’li Milas Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyenin Yapı Denetim biriminde çalışan 3’ü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

İnceleme soruşturma gırla

CHP’li Karaburun Belediyesi’ne ise aile boyu zimmet operasyon düzenlendi. İddialar üzerine Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Gürkan Erdoğan’ın yeğeni Derya Efe Girgin ve eşinin akrabası Handan Kalalı zimmetle suçlandı.



Akit’in belgeli haberleri sonrası harekete geçen Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı kalabalık bir müfettiş heyeti de CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluklara yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı.



Yerel seçimlerde PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP’nin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da aralarında bulunduğu 17 şüpheliden 4’ü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklandı.



Hizmet yerine algı belediyeciliği yürüten Mansur Yavaş’ın işe aldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait BELKO şirketinin şefi Recep Koyuncu, belediye aracıyla eroin ticareti yaparken enselendi.



Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ise Mansur Yavaş’ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının kendisinden 25 milyon lira rüşvet talep ettiğini kamuoyuyla paylaştı.