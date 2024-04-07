CHP’li belediyeler seçilir seçilmez dini değerlerimize dil uzatmaya başladılar! Allah, CHP’ye fırsat vermesin

Yerel seçimlerde birinci parti çıkan CHP’den belediye başkanı seçilen isimlerin tribünlere oynarken ortaya koydukları çirkin tavırlar, vatandaşlara “Allah bunlara fırsat vermesin” dedirtti. Mamak Belediye Başkanı seçilen CHP’li Veli Gündüz Şahin’in mazbata töreninde yaşanan ezan rahatsızlığı tipik CHP tavrını ortaya koydu. CHP’li Şahin’in konuşma yaptığı sırada ezan okundu. O sırada konuşmasını yarıda kesen Veli Gündüz Şahin’in yanındaki bir şahıs, “Burada kaç tane cami var buranın ezanı biter mi? Bu ne ya ora cami ora cami” ifadelerini kullandı. Yaşananlar saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce kullanıcı tepki gösterdi. CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın kitaplıktaki Nutuk’un önünde eşi, kızı ve evcil hayvanlarıyla çektirdiği fotoğraftan algı kokusu yükseldi. CHP’nin Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de, Nutuk ve Kur’an-ı Kerim’i yan yana koyarak poz verdi ve “Vira bismillah, yelkenler fora, tam yol ileri!” sözleriyle hesabında paylaştı. Beykoz Belediyesi’nde ise yeni CHP’li yönetim gelir gelmez ‘hüsn-i hat’ kursunu iptal etti. CHP’lilerin seçim zaferi sonrası sergiledikleri çiğlikler, camilerin kapatıldığı tek partili CHP dönemini hatırlattı.

Bunlar millet düşmanı

Rezaletleri Akit’e değerlendiren Gazeteci Mehmet Fırat, şunları dile getirdi: “CHP ilk kurulduğu günden bu güne yılanın kabuk değiştirmesi gibi, kabuk değiştire değiştire bu güne gelmiş, halkın dinine, diline, tarihine, kültürüne düşman olmuş bir yapıdır. Bu dün de böyleydi bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır! CHP’nin güya son yerel seçimlerde kazandığı zafer onları iyice şımartacak gibi görünüyor. Lakin bunun, kendi başarılarıyla kazanılmış bir seçim olmadığını her seferinde yüzlerine vurmak gerekiyor. 8 milyon AK Parti seçmeni, partinin sekülerleşmesini, Kemalist çizgiye kaymasını ve İsrail politikalarını beğenmediği için sandığa gitmedi. DEM-PKK bileşenleri de güya AK Parti’yi cezalandırmak adına kendi adaylarını değil, CHP’nin adaylarını destekleyerek Ekrem’in rant kayığına bindi. O halde CHP’nin kazanmış olduğu bu seçim nasıl bir zafer olabilir onlar için? Tabi bunlar görülmez ve konuşulmaz. Bütün mesele koltuğa oturmaktı, oturdular! Şimdi göreceğiz aç kurtlar gibi nasıl saldıracaklarını ve ne var ne yok nasıl talan edeceklerini. CHP demek, din düşmanlığı demektir, halk düşmanlığı demektir. CHP yalan, dolan, talan üçlemesinin partisidir. CHP’liler, bir şey yapmayan, yapar gibi görünen hizmet anlayışı içinde bol bol heykel dikerek, heykel açılışları yaparak halka büyük hizmet yapacaklardır.”

Eski Türkiye'ye dönüş mü?

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin de şunları söyledi: “CHP’li belediyeler seçilir seçilmez dini ve manevi değerlerimize birer birer dil uzatmaya başladılar! Türkiye’de Kur’an kurslarını kapatan, camilerimizi ahıra çeviren, alimlerimizi ipe götüren günler Allah muhafaza geri mi geliyor? Bu zihniyet İslam’dan ve Kur’an’dan ne istiyor? 31 Mart seçimlerinden birinci parti çıkan CHP’li belediye başkanlarından bazılarının ortaya koydukları çirkin tavırlar vatandaşlara “Allah bunlara fırsat vermesin” dedirtmeye başladı. CHP’li başkanların seçim zaferi sonrası sergiledikleri şu çiğlikler, camilerin kapatıldığı tek partili CHP dönemini hatırlatmıyor mu? CHP unutmasın ki; aldığı oylar emanet oylardır, özellikle İstanbul ve İzmir’de 2024’te aldıkları oylar 2019’a göre çok azaldı, bunu herhalde gözden kaçırmış olacaklar. Yine unutulmamalıdır ki; bu aziz millet dini ve milli değerlere gözünü diken ve saygısızlık yapan kim olursa olsun onu çok ağır cezalandırır ve cezalandıracaktır da. Rahmetli Üstad Kadir Mısıroğlu’nun şu sözlerini hatırlatmak isterim; ‘Temmuz’da kar yağmaz sadece dolu yağar o da 5 dakika sonra kesilir! CHP iktidar olduk sanacak ama 5 dakika kadar sevinecek.”