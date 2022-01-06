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Siyaset CHP’li belediyeler iflas etti
Siyaset

CHP’li belediyeler iflas etti

Bütün Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz sözleriyle algı yürüten CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yalanını Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in yayımladığı istatistikler çürüttü.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 09:46:00 -
CHP’li belediyeler iflas etti

HABER MERKEZİ  İSTANBUL

Fitch Ratings, CHP’li İstanbul, İzmir ve Antalya büyükşehir belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğunu açıkladı. Raporda, büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77’si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti. Seçim öncesi belediyenin öz kaynaklar ile yönetileceğini söyleyen İmamoğlu, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransız Kalkınma Ajansından 93 milyon euro, Alman Deutsche Bank’tan da 110 milyon euro kredi almıştı.

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