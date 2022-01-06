CHP’li belediyeler iflas etti

HABER MERKEZİ İSTANBUL

Fitch Ratings, CHP’li İstanbul, İzmir ve Antalya büyükşehir belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğunu açıkladı. Raporda, büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77’si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti. Seçim öncesi belediyenin öz kaynaklar ile yönetileceğini söyleyen İmamoğlu, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransız Kalkınma Ajansından 93 milyon euro, Alman Deutsche Bank’tan da 110 milyon euro kredi almıştı.