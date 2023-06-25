CHP’li belediyeler hizmette çığır açıyor! ‘ha ha ha, hi hi hi’ etkinliği Sosyal Medya bu görüntülerle yıkılıyor

Heykel 'hizmetleri' ile yerel yönetim tarihine damga vuran CHP'li belediyeler yaptıkları farklı etkinliklerle çığır açmayı sürdürüyor.

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü çerçevesinde HayatPark’ta yoga severlerle bir araya geldi.

Kahkaha yogası düzenlediler

Yediden 70’e çok sayıda vatandaşın katıldığı program, kahkaha yogasıyla başladı.

Saatlerce kahkaha attılar

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Yoga severlerin saatlerce attığı kahkahalara yoldan geçen vatandaşlar da eşlik etti.

Etkinliğe katılanlar, ruhlarının ve bedenlerinin dinlendiklerini kaydetti.

"Nice dünya yoga günlerinde birleşmek dileğiyle"

Kalp ve zihinleri dengeleyen meditasyon çalışmaları yaptıklarını kaydeden yoga eğitmeni Aylin Önder Tortop şu ifadeleri kullandı:

Burada bugün önce yabancı meclisi güzel bir konser verdi. Ardından meditasyon çalışması yaptık. Kahkahalar atarak enerjimizi yükselttik ve harika bir yoga pratiği gerçekleştirdik. Yogayı şöyle tanımlamak istiyorum; yoga ruhumuzun ritmi, zihnimizin de melodisidir. Ruhen, bedenen, zihnen canlanmak ve şifalanmak için yoga yapmaya devam edelim. Barış için, güzellikler için, bereket için. Nice dünya yoga günlerinde birleşmek dileğiyle. Sonsuz sevgiye şifa olsun. Ayrıca bu güzel HayatPark’ta bize ‘Hayat’ verdiği için Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’e ayrıca teşekkür etmek istiyorum.