CHP’li belediyeler Cumhuriyet’i şişirdi

Terör partisi HDP/PKK ile sıkı ilişkiler kuran CHP’li belediyeler 29 Ekim’de imaj tazeleme yarışına girerek Cumhuriyet gazetesini reklamla donattı. Cumhuriyet’i şişiren 27 CHP’li belediye, gazeteyi 29 Ekim ilanlarıyla şişirdi.

Cumhuriyet’in ‘para’ bayramı

Yerel seçimlerde terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurmaya hazırlanan CHP’li belediyeler, Kemalist kesimin partiden kopmaması için 29 Ekim’i fırsata çevirdi. Cumhuriyet gazetesine ‘para bayramı’ yaşatan CHP’li belediyeler, gazeteyi kutlama ilanlarıyla donattı. Türkiye genelinden 27 CHP’li belediye, genel yayın yönetmeni Can Dündar’ın FETÖ firarisi olduğu, PKK’lı teröristler için ‘yere izmarit atmayan gerillalar’ diyen Cumhuriyet gazetesine para akıttı. Sayfaları baştan sona CHP reklamlarıyla şişen Cumhuriyet’in sütunlarında haberden çok paralı reklamlar yer aldı.

Millete değil Cumhuriyet paçavrasına çalışıyorlar

Halka hizmet için kullanmaları gereken bütçelerini Cumhuriyet gazetesini şişirmek için kullanan 27 CHP’li belediye; İzmir, Eskişehir, Muğla, Hatay, Aydın, Kırklareli, Kartal, Çankaya, Kuşadası, Maltepe, Bakırköy, Kadıköy, Beylikdüzü, Nilüfer, Lüleburgaz, Seyhan, Bayraklı, Tepebaşı, Bodrum, Sarıyer, Kepez, Şişli, Silivri, Büyükçekmece, Konyaaltı, Nazilli ve Kemer olarak sıralandı. Susuzluk ve yolsuzluk haberleriyle çalkalanan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet gazetesindeki ilanı 33, Yılmaz Büyükerşen başkanlığında şehrin heykele boğulduğu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ilanı 34’üncü sayfada yer aldı.

Sayfa sayfa CHP ilânı

Cumhuriyet gazetesinin 1’inci sayfasında CHP’li Kemer Belediyesi yer alırken; 3’te Kartal Belediyesi, 6’da Hatay Büyükşehir Belediyesi, 8’de Çankaya Belediyesi, 12’de Kuşadası Belediyesi, 15’te Maltepe Belediyesi, 16’da Beylikdüzü ve Bakırköy Belediyeleri, 17’de Kırklareli ve Nilüfer Belediyeleri, 18’de Seyhan ve Lüleburgaz Belediyeleri, 22’de Muğla Büyükşehir Belediyesi, 22’de Bodrum Belediyesi, 23’te Bayraklı ve Tepebaşı Belediyeleri, 25’te Kadıköy Belediyesi, 27’de Sarıyer Belediyesi, 30’da Kepez ve Şişli Belediyeleri, 32’de Silivri Belediyesi, 34’te Büyükçekmece Belediyesi, 37’de Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi ve 38’de Mezitli Belediyesinin ilanları yer aldı.

TBB’den tuhaf ilan

Türkiye Barolar Birliği ise medyada sadece Cumhuriyet ve maocu Aydınlık gazetesine verdiği ilanla 29 Ekim’i kutladı. Metin Feyzioğlu’nun başkanlığını yürüttüğü TBB’nin ilanında “Cumhuriyet kulluktan vatandaşlığa, ümmetten millete geçiştir” şeklinde tuhaf ifadelere yer verilmesi dikkat çekti.