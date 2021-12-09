  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Belediyeler borç batağına saplandı! İBB başı çekiyor
Siyaset

CHP'li Belediyeler borç batağına saplandı! İBB başı çekiyor

Sayıştay’ın 2020 yılı denetim raporu, CHP’li belediyelerin sürüklendiği borç batağını gözler önüne serdi. İBB’nin başı çektiği bataktaki listede, Beşiktaş, Bakırköy, Edirne, Gaziemir, Bodrum ve Atakum belediyeleri yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 09:56:00 -
CHP'li Belediyeler borç batağına saplandı! İBB başı çekiyor

2020 yılı Sayıştay denetim raporuna göre, 2019 seçimleri öncesinde verilen sözlerin aksine borçlanmada limitleri aşan bazı CHP'li belediyelerin borç batağında olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen belediyelerin borçlanma limitlerini aşarak borçlanmaya devam ettikleri belirlendi. Sayıştay 2020 yılı denetimi raporunda CHP'li belediyelerin borç durumu ile ilgili bilgiler şöyle:

En borçlu belediye İBB

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Borçlanma limitini en fazla aşan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Sayıştay'ın yaptığı inceleme sonrası açıklanan 2020 yılı raporunda İBB'nin borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon 545 bin 647 TL aştığı tespit edildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ: İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi de borçlanma limitini aştığı Sayıştay tarafından tespit edilen belediyeler arasında oldu. Beşiktaş Belediyesi'nin borcunun 384 milyon 575 bin TL olması gerekirken, 715 milyon 335 bin TL olduğu tespit edildi.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ: Yine İstanbul'dan Bakırköy Belediyesi de borçlanma limitini aşanlar arasına girdi. Sayıştay tarafından yapılan incelemede borçlanma sınırı 340 milyon 609 bin TL olması gerekirken Bakırköy Belediyesi'nin borcunun 452 milyon 312 bin TL olduğu tespit edildi.

EDİRNE BELEDİYESİ: Edirne Belediyesi'nin 2020 yılında borçlanma limiti 277 milyon 154 bin 89 TL olması gerekirken Sayıştay incelemesinde borcunun 369 milyon 232 bin 723 TL olduğu, borçlanma limitini 92 milyon 78 bin 633 TL aştığı tespit edildi.

GAZİEMİR BELEDİYESİ: İzmir'in Gaziemir Belediyesi de borçlanma sınırını aşan belediyelerden. Belediyenin 124 milyon 488 bin TL olması gereken borcu Sayıştay'ın 2020 yılı raporuna göre 411 milyon 105 bin TL. Gaziemir Belediyesi'nin de borcunu 286 milyon 616 bin TL aştığı tespit edildi.

BODRUM BELEDİYESİ: Bodrum Belediyesi de Sayıştay incelemesinde borçlanma limitini aştığı belirlenen belediyeler arasında. Belediyenin yasal limiti 13 milyon 784 bin TL aşarak borcunu 43 milyon 457 bin TL'ye çıkardığı tespit edildi.

ATAKUM BELEDİYESİ: Samsun'un Atakum Belediyesi'nin de Sayıştay incelemesinde borçlanma limitini aştığı belirlendi. 2020 yılında 149 milyon 921 bin TL olması gereken borç sınırı aşıldı ve borç 177 milyon 13 bin TL olarak tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan dolar çağrısı: Bankada ve yastık altında parası olanları...
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan dolar çağrısı: Bankada ve yastık altında parası olanları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizi olan birey ve şirketlere flaş bir çağrıda bulundu.
Mete Yarar: Yanarım yanarım buna yanarım
Gündem

Mete Yarar: Yanarım yanarım buna yanarım

Katıldığı canlı yayında konuşan güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Aselsan satılıyor" diye yaygara çıkaranların Aselsan'la ilgili tek..
'Konuşanlar' programı için RTÜK harekete geçti
Gündem

'Konuşanlar' programı için RTÜK harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle inceleme başlattı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay