CHP'li belediyeler akraba yuvasına döndü! Hızını alamadı kendini de atadı

31 Mart yerel seçimleri öncesinde hiçbir işçinin ekmeğiyle oynanmayacağı yönünde namus sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri havada kaldı. CHP'li başkanlar koltuğa oturur oturmaz ilk iş olarak kendi görüşünden olmayan çalışanların ekmeğiyle oynadı. Liyakat ve işi ehline verme söylemleri üzerinden propaganda yapan CHP'li belediyelerde yapılan torpil bu kadar da olmaz dedirtti.

Kardeşi ve kuzenine üst düzey görev

Torpilcilikte çığır açan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlunu genel müdür yardımcısı olarak ataması tepkilere neden olmuştu. CHP'li belediyelerdeki torpil skandalı bununla da sınırlı değil. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş da iki kardeşi ve iki kuzenine belediyede üst düzey görev verdiği ortaya çıktı.

Başkan kendisiyle birlikte aile boyu atama yaptı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisini belediyenin iştiraklerinden biri olan HATSU şirketine yönetim kurulu başkanlığına atadığı ortaya çıktı. Savaş'ın kardeşi, Metin Savaş da HATSU'nun özel kalem müdürü yapıldı. Lütfü Savaş'ın diğer kardeşi Mehmet Savaş ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi oldu.

CHP'li Savaş skandallarla dolu

Hatay'ın CHP'li Başkanı Lütfü Savaş'ın daha önce de skandallar uygulamaları ve açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 15 Temmuz darbe girişiminden tam 3 gün sonra darbeciler için 'saygı duruşu' isteyen Savaş, darbecilerden şehit olarak bahsetmişti.

CHP'li Lütfü Savaş, 31 Mart yerel seçimleçri öncesinde vatandaşları tehdit edip skandal sözler sarf etmişti. Savaş, "Oy yoksa, hizmet de yok" demişti. Vatandaşlar CHP'li Savaş'ın kameralara yansımayan skandal sözlerini de deşifre etmişti. Bir vatandaş CHP'li başkanı "Ben bu yolu yapmazsam şerefsizim, siz de bize oy vermezseniz şerefsizsiniz" söylediği ifade etmişti.

Kendine çift maaş bağlayan CHP'li başkandan zoraki bağış

Kendine çift maaş bağladığı yetmemiş! CHP’li başkandan ‘akraba açılımı’

Hizmet bahane para şahane! CHP’li isim kendine yeni maaş bağladı! Hem başkan hem müdür

CHP'li İsmail Uygur'un torpil skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor

Oğlunu genel müdür yardımcısı yapan CHP'li başkana AK Parti'den ilk tepki