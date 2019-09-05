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CHP’li belediyeden ulaşım ücretlerine yüzde 25 zam

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından toplu taşıma ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:29
CHP’li belediyeden ulaşım ücretlerine yüzde 25 zam

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından toplu taşıma ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.


Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 2019 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi.


Toplantıda ilçedeki toplu taşıma ücretlerine yüzde 25 zam yapılması AK Partili 11 meclis üyesinin red kararına karşılık CHP’li 20 meclis üyesinin ‘evet’ oylarıyla kabul edildi. Mecliste ayrıca ilçedeki 115 halk otobüsüne 20 adet ve S plakalı servislere de 30 adet ilave yapılması AK Parti’nin red oylarına karşılık CHP’li meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Alınan karara göre halk otobüslerinde, sivil 2 TL 75 Kuruş, öğrenci 1 TL 90 Kuruş, kartsız binişler ise 3 TL olarak karara bağlandı.


Toplantıda CHP’li Belediye Meclis üyesi Tayyar Mendeş sayıştay raporlarına göre ilçede toplu taşıma hizmeti veren 115 halk otobüsünün 10 yılda bir ihaleye çıkmasının gerektiğini söylerken, AK Partili Belediye Meclis üyesi Mustafa Kumaş ise ek otobüs ve servis aracına ihtiyaç olup olmadığının bilimsel olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise özel halk otobüslerinin kazanılmış bir haklarının olmadığını ve tüm otobüslerin ihaleye çıkması gerektiğini söyledi.


Gündemde yer alan itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 4X4 hizmet aracı satın alımı maddesi de AK Partili meclis üyelerinin red oylarına karşılık, CHP’li meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:29
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