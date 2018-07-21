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CHP'li belediyeden tuvalet açılışı: Şehrin en önemli yerine...

CHP'li Yalova Belediyesi, Güney Kore ile ortak tuvalet açılışı yaptı. Yalova'da Dünya Tuvalet Birliği (WTA) işbirliğiyle yapılan tuvaletin açılış töreninde konuşan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, tuvaleti şehrin en önemli noktasına inşa ettiklerini belirtti. Başkan Salman, kurdelenin kesilmesinin ardından heyetle birlikte içeride incelemelerde bulundu.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:40
CHP'li belediyeden tuvalet açılışı: Şehrin en önemli yerine...

CHP'li Yalova Belediyesi, Güney Kore ile ortak tuvalet açılışı yaptı. Yalova'da Dünya Tuvalet Birliği (WTA) işbirliğiyle yapılan tuvaletin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Doğu Sahil Bandı'nda gerçekleştirilen açılışa Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli temsilciler katıldı.

Tuvaletin açılışında konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, tuvaleti şehrin en önemli noktasına inşa ettiklerini belirtti. Kurdelenin kesilmesinin ardından heyetle birlikte içeride incelemelerde bulundu.

Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, işbirliği sonucu açılan tuvaletin her iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunacağına, bu projenin diğer belediyelere de örnek olacağına inandığını dile getirdi.

193 BİN LİRA HARCANDI

Toplam 41 metrekare olan ve 193 bin liraya mal olan tuvaletin içinde bay-bayan ve engelli olmak üzere üç kabin ve ayrıca bebek bakım odası bulunuyor. Törende konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, açılışını yaptıkları tuvaletin eleştiri konusu edildiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğru bir yaklaşım değildi. Eğer Güney Kore'deki kardeş şehrimiz Suwon'a gidip de orada bulunan tuvalet müzesini görselerdi böyle düşüncelerde olmayacaklarına inanıyorum. Kardeş şehir ilişkilerini çok önemsedim. Geçtiğimiz yıl bizi ziyaret eden Suwon Belediye Başkanı'na Suwon Parkı'nı gezdirirken, 'Buraya bir tuvalet yapalım' teklifi geldi. Bizde bu konuda yapılan teklifi geri çevirmenin doğru olmayacağını düşünerek kabul ettik. Çünkü Suwon kenti WTA üyesi olan bir belediye. Lokasyon olarak bize o parkı teklif etmişti. O bölgede bir tuvalet olduğu için, bu sahil bandını kendilerine önerdik. Çünkü burası en önemli noktalardan birisi. Bu umumi tuvaleti sevgili vatandaşlarımız gerektiği gibi eve verilmiş bir hediye gibi kullanırlar. Sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve bizde 'Temizlik imandan gelir' diye bir sözümüz var. Bu sözü aklımıza getirerek bu tuvaleti kullanırız."

'YALOVA'NIN TANITIMINA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM'

WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim de "Bugün burada Suwon, Yalova ve WTA işbirliği ile yapılan umumi tuvaletin açılışında sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Biz birçok ülkede bu kültürü yaymak için elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. 16 ülkede bu tür çalışmamız oldu. Burada yapılan bu tuvaletin Yalova'yı ziyaret eden misafirlere, turistlere hayırlı olmasını ve Yalova'nın tanıtımına vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

'DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLACAK'

Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong ise, işbirliği sonucu açılan tuvaletin her iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunacağına, bu projenin diğer belediyelere de örnek olacağına inandığını söyledi..

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:40
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. yalova belediyesi
  4. tuvalet açılışı

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  • kibarcikkibarcik54 dk önce
    hanıderlerdı ya kım yalova kaymakamını ........ chp zıhniyetinin kapasitesi bu yapılan iş dogru ama yetenekleri hala wc yi aşamadılar her konuda işleri gücleri b...... la si......... iştigal veselem
  • LütfiLütfi58 dk önce
    AFFFERİM.BU DA BİR GELİŞME.EN AZINDAN HEYKEL YAPMAKTAN İYİDİR.ESKİŞEHİRDEKİLERDEN.
  • MuhsinMuhsin19 dk önce
    O TUVALET HİZMETİNİ BİLE CHPLİ BELEDİYE DUSUNMEMİS. GUNEY KORELİ YAPALIM DEMİS.Sözün bittiği yer.
  • AbdrhmanAbdrhman38 dk önce
    Bari chpkk olarak ilk siftahı yapsaydınız. Heyetle beraber içine ....dınız daha Makbule geçerdi. Başka ne bilirsiniz ki chpkk olarak memleketin içine ettiniz 50 sene
  • ABDULVAHİTABDULVAHİT28 dk önce
    KAPASİTE VE VİZYON MESELESİ
  • faynurfaynur32 dk önce
    193 bin mii ?... kesin 10 bine yaptırmışlardır ama ödenekten 193 bin almışlardır malum chp kafası
  • Zafer61Zafer6151 dk önce
    Habere göre Eleştirilecek olumsuz bir yanı yok.Anlamadığım Korelilerin teklifinden önce neden yapılmadığı...Bir sosyal tesis inşa edilirken temel ihtiyaçlar zaten göz önünde bulundurulmalıdır....
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