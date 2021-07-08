CHP'li belediyeden skandal! Hizmet isteyen yaşlı kadını acımasızca darp ettiler

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Onyıllardır iktidar hayali kuran CHP'liler, kendilerinden hizmet isteyen bir vatandaşı acımasızca darp ederek hastanelik etti.

Şikayetini yetkililere iletti

Ülfet Dikici adlı vatandaş, semtlerindeki parka gelen belediye yetkililerine parkın bakımsız ve pis olduğunu söyledi. Bunun üzerine CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'e haber verildi. Karadeniz beraberinde adamları ile birlikte parka geldi.

'Karşında başkan var düzgün otur'

Sonrasında yaşananları anlatan Ülfet Dikici, şunları söyledi:

"Parka gitmiştik parkın pis olması nedeniyle belediye görevlileri çağırdık. Belediye Başkanı ve yanındakiler parka geldi. Orada belediye başkanının yanındaki bir kişi oğlum Yasin Dikici'ye karşında başkan var düzgün otur şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine oğlum da 'Oturmasının senden mi öğreneceğim' cevabını verdi."

'Kim vurduysa beni de bu hale getirdiler'

"Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı. On kişi oğlumu darp etmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı ona da yumrukla vurdular. Bu durumu görünce ben de araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti."

CHP'li Başkan adeta dalga geçti: Arbede sırasında düşmüş olabilir, kimse vurmadı

CHP’li Başkan Ahmet Latif Karadeniz ise, kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceği iddiasında bulundu.

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