CHP’li belediyeden seçim öncesi işçi kıyımı

Yerel seçimler yaklaşırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kazandıkları belediyelerde işçi çıkarmayacaklarını taahhüt etmesine rağmen, mevcut CHP’li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor. 2010 yılından beri Yenimahalle Belediyesi’nde çalışan Ali Akman, belediyeden haksız yere işten çıkarıldığını belirterek, “12.06.2010 yılında Yenimahalle Belediyesi’nde işe başladım. Ağır vasıta şoförü olarak çalışıyordum. En son beni temizlik işlerine gönderdiler. Temizlik işlerinde sabah 6.30’da işe başlamam gerekirken daha erken başlıyordum. Öğlen istirahatim, mola hakkım, hiçbir şeyim yok. DİSK’e bağlı sendikalı personelim. 21.12.2018 tarihinde iş akdimi fesh ettiler. Sendika da bizimle ilgilenmiyor” şeklinde konuştu.

Sosyal medya bahanesiyle

Çalışma düzenindeki yanlışlıkları ifade etmek için yetkili kişilerle 3-4 kez görüşmeye gittiğini ancak yanıt alamadığını belirten Akman, “Ben de sosyal medyadan Yenimahalle Belediyesi’ndeki adaletsizlikleri anlatan paylaşımlarda bulundum. 10 gün sonra beni arayıp disipline gelmemi istediler. Hakkımda çöp arabasıyla hız yaptığımdan dolayı tutanak tutmuşlar. Disiplinde de kendilerine çöp arabasının kapasitesinden bahsettim. ‘Neden tutanak tutuyorsunuz. Hız limitlerini nasıl aşabilirim?’ diye konuştum. Bana haklı olduğumu söylediler. Sonra ‘Sosyal medyada kötü açıklamalar yapmışsın’ dediler. Ben de ‘evet yaptım çünkü sizi defalarca aradım. Haklarımızı savunun. Çocuklarımın rızkı için çalışıyoruz, kimsenin tetikçisi ve ayakçısı değiliz’ dedim. Onlar ise ‘paylaşımlarından dolayı belediyeyi zor durumda bıraktığın için iş akdini fesh ettik’ dediler” diye konuştu.

“Fethi Yaşar ile görüştüm”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile de görüştüğünü ifade eden Akman, “Nazım Hikmet Kültür Merkezi Başkanlık binasında Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile görüştüm. Yaşanan sıkıntıları anlattım. ‘Başkanım durum bundan ibaret. İşçi haklarından bahsediyorsunuz. Ama siz ‘menfaatinize göre işçi ayrımı yapıyorsunuz. Siz bu belediyeyi kaybedeceksiniz’ dedim. Başkan da bana ‘böyle konuşma’ dedi. Sonra ‘tamam git işine devam et’ dedi. 25.12.2018 günü saat 11.00’e çeyrek varken Yeni Kent’te döküme gittim. Eşim aradı ‘noterden kağıt geldi. İş akdin fesh olmuş’ dedi. Belediye Başkanı işine devam et diyor. Ama aradan 2-3 gün geçiyor. Benim iş akdimi fesh ediyorlar. Defalarca aradım. Başkanlık odasına gittim. Ama kimseyle görüşemedim” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz’da hakkımızda tutanak tuttular!”

Yenimahalle Belediyesi’nden işten çıkarılan diğer işçi Tahir Akbaba da başından geçenleri gazetemize anlattı. Akbaba, “2010 Nisan ayında işe girdim. 2019 Ocak ayında da işten tazminatsız çıkarıldım. Cumhurbaşkanımıza hakaret eden amirler vardı. Onları CİMER’e şikayet ettim. Bu şikayetimi asılsız ihbar kabul ederek beni tazminat bile vermeden işten attılar.. Biz 15 Temmuz’da meydanlara geldiğimiz için tutanak tuttular. Sonra o tutanakları kendi aralarında yok ettiler” dedi.

Yenimahalle Belediyesi sessiz

Konuya ilgili bilgilerine başvurduğumuz Yenimahalle Belediyesi İnsan Kaynakları yetkilileri, mevzuya ilişkin YE-PA ile görüşmemizi ve açıklama yapmayacaklarını bildirdiler. YE-PA’ya konuyu aktardığımızda santral yetkililerin yoğun programları dolayısıyla yerinde olmadığını belirtti. DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’nı da aradığımızda santral yetkili kişilerin olmadığını ifade etti.