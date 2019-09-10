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CHP’li belediyeden PKK yandaşına jest!

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından AK Parti’den CHP’ye geçen İzmit Belediyesi’nde büyük skandal yaşandı. El Sanatları Festivali düzenleyen CHP’li İzmit Belediyesi, terör örgütü PKK ile ilgili destek paylaşımları yapan Kardelen Başak Altınsoy isimli DJ’yi festivalde sahneye çıkardı.

10 Eylül 2019 Salı 10:19
CHP’li belediyeden PKK yandaşına jest!

 Hasan Türkmen  Ankara 

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından AK Parti’den CHP’ye geçen İzmit Belediyesi’nde büyük skandal yaşandı. El Sanatları Festivali düzenleyen CHP’li İzmit Belediyesi, terör örgütü PKK ile ilgili destek paylaşımları yapan Kardelen Başak Altınsoy isimli DJ’yi festivalde sahneye çıkardı. Sözde sanatçı Altınsoy, geçtiğimiz yıllarda terör örgütü PKK’nın paçavrası için “Dalgalan sen de şafaklar gibi” şeklinde birçok paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan; Akit’in ulaştığı İzmit Belediyesi basın danışmanlığı “O sanatçıyı biz değil, Sanatfest getirdi” dedi.

CHP’li Hürriyet: “Geçmişini bilemeyiz”

Bu skandala imza atan CHP’li İzmit Belediyesi, sosyal medya hesaplarından sözde sanatçıyı paylaşarak, ‘Seka Park Uçurtma Tepesi’nde Kardelen Başak ile 90’lar Pop Partyle eğlence zirvede” notunu yazdı. Bunun üzerine tepkisini dile getiren vatandaşlar, sosyal medya üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e, “İzmit’e Hürriyet bu vatan haini ile mi gelecekti” yorumlarını yaptı. Tepkiler üzerine açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz İzmit’e gelen herkesin tüm detaylarıyla geçmişini bilemeyiz” derken, Altınsoy’un kendisine belgeler sunduğunu ileri sürerek olaydan sıyrılmaya çalıştı. Ancak İzmit Belediyesi, sözde DJ’nin sunduğu belgeleri paylaşmaktan kaçındı.

O paylaşımları yalanladı

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği festivalde sahne alan sözde DJ Kardelen Başak Altınsoy, PKK’yı öven paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşlara, o paylaşımların kendine ait olmadığını söyledi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:19
  1. Ankara
  2. 31 Mart Yerel Seçimleri
  3. AK Parti
  4. CHP
  5. İzmit Belediyesi
  6. El Sanatları Festivali
  7. CHP’li İzmit Belediyesi
  8. Kardelen Başak Altınsoy
  9. Akit
  10. 90’lar Pop Partyle
  11. DJ Kardelen Başak Altınsoy

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