CHP'li belediyeden PKK propagandası filmini yapan yönetmene yağlı ballı ihale

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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlanan Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Basın Danışmanı Serdar Akinan'ın 'Kandil Dağın Gölgesi' isimli PKK propaganda filminin yönetmenliğini yaptığı belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in belediye ve kendi reklamını yapması için Serdar Akinan'a belediyenin kasasını sonuna kadar açtığı ortaya çıktı.

Yıllık 4 milyonluk vurgun

Edinilen bilgilere göre, Vahap Seçer'in Basın Danışmanı olan Serdar Akinan, belediyeden 5 adet 90 saniyelik reklam filmi için ayda 375 bin TL aldı. Senede ise 4 milyon TL'ye yakın ödeme alan Akinan'ın ekipman ve personel ihtiyacını da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden temin ettiği beliritiliyor.

Vatan Partisi tepki göstermişti

Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Ali Rıza Taşdelen iddialara ilişkin basın toplantısı düzenledi, belediyeye iddiaları yanıtlaması için çağrı yaptı. “Değerli arkadaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında basına yansıyan iddialar Mersin’de yaşayan herkesi kaygılandırmaktadır.” dedi.

'Kaynaklar talan ediliyor'

“Söz konusu haberde iddia edilen rakamlar Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarının resmen sömürüldüğüne işaret etmektedir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gündemi sarsan iddialar hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Bu gibi durumlarda basına ve Mersin halkına hiçbir bilgi vermeyen Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri ne işle meşguldür?

'Neden susuluyor?'

“Bugün sizlerin huzurunda Mersinlilerin yanıt aradığı soruları bir kez daha hatırlatıyoruz:

1. Mersin Büyükşehir Belediyesi basın danışmanına yıllık 4 milyon TL ödemiş midir?

2. 90 saniyelik 5 video için 375 bin TL ödeme yapılmış mıdır?

3. Mersin Büyükşehir Belediyesi iddialar hakkında niçin açıklama yapmamaktadır?

Vatan Partisi Mersin İl Başkanlığı olarak Mersin’in kaynaklarının israf ve gösterişe değil üretime ve istihdama harcanması için görev başında olduğumuzu değerli Mersin halkının bilgisine sunarız.”

Akinan teröristler için kitap bile yazdı

Yönetmen Akinan daha önce Kandil'de PKK yöneticisi Murat Karayılan ile görüşmüştü. İştar'ın Kızları adlı kitabında da PKK'lı teröristlere övgüler yağıdırmış, “Silahların gölgesinde bir kadın hareketi” güzellemesi yaptı. Akinan, 2015'te Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan askerlere bomba atan ve Berkin Elvan için bomba attığını söyleyen DHKP-C'li terörist için de 'Bu derin hukuksuzluğa tepki DHKP-C'den patlıyor. İsyanı haksız bulmak mümkün mü? Unutmayın: Bir yerde adalet yoksa orada anarşi haktır.' diyerek terörü masumlaştırmaya çalıştı.